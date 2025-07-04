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O ministro alemão das Relações Exteriores pediu esta quinta-feira ao seu homólogo chinês, Wang Yi, e ao governo de Pequim para que usem a sua influência para convencer a Rússia a regressar às negociações e declarar um cessar-fogo na Ucrânia.

“Pedi a ele e ao governo chinês que usem a sua influência para trazer a Rússia para a mesa das negociações“, afirmou Johann Wadephul numa conferência de imprensa, após a reunião com Wang, na capital alemã.

“De nossa parte, usaremos as nossas possibilidades”, acrescentou, explicando que na reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, a guerra Rússia e Ucrânia ocupou grande parte da conversa bilateral.

Wadephul realçou que “é muito fácil chegar a uma solução se a Rússia interromper as hostilidades, especialmente contra alvos civis, e voltar à mesa de negociações”.

O chefe da diplomacia alemã disse a Wang que a posição da Europa é clara, ou seja, que apoia a Ucrânia e está comprometida com o apoio dos EUA, inclusive em relação às sanções.

“Mas, independentemente disso, seguiremos um curso claro contra essa guerra de agressão”, algo extremamente necessário para alcançar uma paz duradoura na Europa. E eu deixei claro, mais uma vez, na conversa que é um interesse central da Europa que essa guerra termine e que a ordem de paz europeia seja restaurada, e não tenho dúvidas de que o colega chinês entende isso e que podemos contar com o apoio chinês para nos ajudar a chegar a essa solução o mais rapidamente possível”, adiantou.

Wang, por sua vez, sublinhou que Pequim defende o diálogo da paz e soluções políticas para acabar com a guerra Rússia e Ucrânia.

“Somos a favor de negociações, soluções negociadas, soluções políticas, para chegar a um cessar-fogo o mais rápido possível e restaurar a paz na Europa”, afirmou.

O ministro das Relações Exteriores da China destacou que é, precisamente, por isso que Pequim decidiu não fornecer armas letais a nenhuma das partes em conflito, algo que Kiev questionou em várias ocasiões.

O governo ucraniano apontou países como a China, mas também a Índia, os Emirados Árabes Unidos, o Cazaquistão e a Arménia como nações que, supostamente, contribuem para a aquisição de componentes tecnológicos usados pelo exército russo na invasão daquele país, liderado presidente Volodymir Zelensky.

Recentemente, o presidente Zelenski sancionou três empresas chinesas depois de acusar Pequim de fornecer armas à Rússia, principalmente pólvora e equipamento de artilharia.

Wang insistiu que, ao contrário, alguns componentes das armas que a Rússia usa na Ucrânia “na verdade vêm do Ocidente”.

“Temos controlos rigorosos sobre produtos de uso duplo. Se eles puderem ser usados para fins militares, então proibimos a sua exportação, como acontece com os drones militares”, destacou.

A China também proibiu temporariamente a exportação de drones civis no passado tendo “em vista a situação tensa na Ucrânia”, insistiu o chefe da diplomacia chinesa.