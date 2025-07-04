A Câmara de Pombal aprovou esta quinta-feira a contratação de um empréstimo de cerca de 9,8 milhões de euros para reforçar a capacidade de investimento do município, disse o presidente da autarquia, Pedro Pimpão.

“O nosso objetivo é reforçar a capacidade de investimento do município. Estamos, neste momento, no início da fase de execução física e financeira do Portugal 2030, com alguns projetos que conseguimos já algum financiamento comunitário, mas temos outros projetos que precisamos de demonstrar maturidade nessas intervenções, para podermos depois submeter a financiamento comunitário”, disse.

Nesse sentido, a Câmara tem de “aumentar a capacidade de investimento, para poder avançar com intervenções” que considera relevantes, explicou o autarca, referindo que a “boa gestão financeira” permite ter esta capacidade de recurso à banca.

Entre esses investimentos, o presidente daquele município do distrito de Leiria apontou a ampliação do Parque Industrial Manuel da Mota, com a criação do polo III, “numa área superior a 30 hectares”, cuja aquisição de terrenos ronda um milhão de euros.

“Continuamos o nosso objetivo de aumentar os espaços, os terrenos, para expandir e para criar novas empresas no nosso território, empresas que tenham emprego qualificado para fixar os jovens”, adiantou.

Outro exemplo é o Centro de Formação Automóvel da Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, na ordem dos três milhões de euros.

“É um investimento também avultado, mas que vai tornar esta escola uma referência a nível nacional na área da formação automóvel e vai criar uma nova atratividade para Pombal”, considerou.

O autarca elencou ainda a requalificação da Casa Mota Pinto, um investimento na ordem de um milhão de euros “há muitos anos desejado em Pombal”.

“Temos o projeto terminado e, portanto, só estamos à espera deste financiamento para podermos avançar com a intervenção na reabilitação desta casa”, declarou o presidente da Câmara e recandidato ao cargo nas próximas eleições autárquicas.

Em maio de 2010, quando passavam 25 anos sobre a morte de Mota Pinto, o Município de Pombal, então liderado por Narciso Mota, lançou uma medalha evocativa do antigo chefe do Governo e apresentou o projeto do Centro de Estudos Carlos Alberto da Mota Pinto.

Três anos mais tarde, o então primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, procedeu ao lançamento da primeira pedra do centro, entretanto designado de Casa Mota Pinto.

Em 2023, o município anunciou que estava a rever o projeto de 2010 para avançar com o investimento na casa onde nasceu e viveu o antigo primeiro-ministro Mota Pinto (1936-1985).

Carlos Mota Pinto foi primeiro-ministro de 22 de novembro de 1978 a 07 de julho de 1979, segundo o sítio na Internet do PSD, partido do qual foi presidente entre março de 1984 e fevereiro de 1985.

No lote dos investimentos estão, igualmente, a ampliação do Parque de Lazer do Vale da Sobreira, os parques verdes do Carriço e Vila Cã/Carvalhos, o Centro Cívico de Associativismo e Etnográfico, e a aquisição de um edifício no Largo São Sebastião, na sede do concelho, para fins habitacionais, de acordo com informação enviada à agência Lusa pelo município.