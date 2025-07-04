O festival CoolJazz, que acontece ao longo deste mês em Cascais, começa esta sexta-feira com atuações de Benjamin Clementine e Rita Vian, e um cartaz que inclui também Ezra Collective, Tindersticks, Slow J, Seal, Masego e Gilsons, entre outros.

Este ano, o Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal Carmona voltam a acolher o recinto do festival, que abre às 19h00 e tem uma zona de restauração e bares. Cada uma das noites de CoolJazz, organizado pela promotora Live Experiences, inclui quatro atuações, divididas por três palcos.

O palco principal do festival recebe esta sexta-feira Benjamin Clementine e Rita Vian. Na segunda noite, em 12 de julho, apresentam-se neste palco Seal e Margarida Campelo, em 15 de julho, os Ezra Collective e Jordan Rakei, em 17 de julho, os Gilsons e Jota.Pê, em 23 de julho, Slow J e Silly, em 26 de julho, os Tindersticks e os Ganso e, no dia 31 de julho, Masego e Amaura.

No palco das Cascais Jazz Sessions irão apresentar-se sete projetos de jazz português: Plasticine (esta sexta-feira), Beatriz Nunes (12 de julho), BERLIM (15 de julho), Isabel Rato Quinteto (17 de julho), BOKOR (23 de julho), Quarteto de Areia (26 de julho) e Razy (31 de julho).

As Late Nights serão asseguradas por Mafalda Nunes (esta sexta-feira), Groove Armanda (12 de julho), Luís Oliveira (15 de julho), Rita Lig (17 de julho), Allexia (23 de julho), Rui Maia (26 de julho) e Peter Castro (31 de julho).

Cada uma das sete noites do festival começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e o cabeça de cartaz e termina com as Late Nights.

O festival Ageas CoolJazz tem também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que acontecem aos domingos e este ano mudam de localização, trocando os jardins da Casa das Histórias Paula Rego pelo Jardim da Parada, em frente ao recinto.

A “dar música” nas Cascais Lazy Sundays estarão Ana Moreira (no domingo), Catarina Moreira & Amigos (13 de julho), Leonor Caldeira & Manuel Cardoso (20 de julho) e Diogo Beja (27 de julho).