A Casa Branca confirmou que está a trabalhar para concluir o chamado “Jardim Nacional dos Heróis Americanos” até ao fim do mandato atual do Presidente, Donald Trump, escreve o Washington Post.

O projeto, inicialmente proposto por Trump durante o seu primeiro mandato, em 2020, tem com objetivo erguer 250 estátuas em tamanho real de figuras históricas norte-americanas, como Rosa Parks, Louis Armstrong, Edgar Allan, Abraham Lincoln e Alexander Hamilto. As maquetes da proposta mostram sete áreas distintas do jardim: “Os Presidentes”, “Fundadores”, “Corajosos”, “Servidores”, “Visionários”, “Contadores de Histórias” e “Reformadores”, entre paisagens com água, plantas e pequenas pontes pedonais.

Antes deste anúncio, a previsão para a inauguração deste espaço era para o dia 4 de julho de 2026 — data em que os Estados Unidos comemoram os 250 anos da independência. Agora, com vários obstáculos logísticos e de orçamento, a nova previsão aponta para o final de 2029. “A Casa Branca está a trabalhar diligentemente com os seus parceiros neste projeto para garantir que ele esteja concluído durante o histórico segundo mandato do Presidente, para que seja aberto ao público”, disse Davis Ingle, porta-voz da Casa Branca, num comunicado enviado ao mesmo jornal.

Embora a administração Trump admita o atraso na inauguração do monumento, a Fundação Nacional para as Humanidades (NEH, na sigla em inglês) relatou que as esculturas deveriam começar a ser produzidas em outubro deste ano e seriam entregues até julho de 2026. Para isso, a agência — que atua como a maior financiadora de projetos públicos de humanidades do país — começou a pedir propostas de estátuas a artistas para o jardim. As inscrições deveriam incluir representações gráficas bidimensionais ou tridimensionais dos conceitos preliminares de até três estátuas que gostariam de criar.

No entanto, vários artistas e curadores mostram-se preocupados com a viabilidade do projeto: escassez de escultores qualificados, alto custo dos materiais (mármore e bronze) e limitada capacidade de fundições artísticas nos Estados Unidos.

Melissa Walker, da fundição Carolina Bronze Sculpture, afirmou à CNN que “pode levar dez anos para um projeto como este ser feito da forma certa”. “As pessoas que levam a sério a arte estão apenas a olhar para isto e a dizer que não querem fazer parte disto. Simplesmente não é um plano bem elaborado“, disse.

“Não existem 90 bons escultores por aí com um conjunto de obras. Não sei onde vão conseguir todos estes escultores”, afirmou, também, Paula Slater, escultora que trabalha há 30 anos na indústria.

A localização do futuro jardim também não é conhecida. Em março, Larry Rhoden, governador de Dakota do Sul, ofereceu um terreno nas Black Hills — próximo do Monte Rushmore — como possível local para as estátuas ficarem. “As Black Hills são o local perfeito para concretizar a visão do Jardim Nacional dos Heróis Americanos. Juntos, vamos concretizar este projeto de uma forma que honre os heróis americanos, tire partido da beleza natural do Dakota do Sul e incorpore o monumento mais emblemático dos nossos maiores líderes: o Monte Rushmore”, afirmou Rhoden.

Também o congressista da região, Dusty Johnson, sublinhou que estava “incrivelmente otimista de que este é o lugar certo para o Jardim dos Heróis e, em todas as conversas que com a administração, dizem que entendem os benefícios deste local”. “A Casa Branca tem uma tendência para a ação, eles entendem a importância de fazer progressos concretos antes de chegarmos ao 250.º aniversário dos Estados Unidos”, acrescentou. Contudo, esta oferta motivou protestos de grupos indígenas, que consideram a região sagrada.

A proposta do jardim junta-se a outras iniciativas do Presidente norte-americano para reformular instituições culturais como a Smithsonian Institution, o Kennedy Center e a Biblioteca do Congresso no âmbito do esforço contínuo de moldar a identidade nacional sob o seu prisma ideológico.