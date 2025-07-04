A construção de um campo de futebol/basquetebol na Venda Nova integra o pacote das seis propostas vencedoras da 16.ª edição do Orçamento Participativo (OP) da Amadora, foi anunciado esta sexta-feira.

Com o tema “Intervenção no Espaço Público”, as propostas vencedoras vão integrar as Grandes Opções do Plano 2026, num investimento de 495 mil euros, foi divulgado. As propostas do Orçamento Participativo (OP) de 2026 do município da Amadora, distrito de Lisboa, foram anunciadas esta tarde, no auditório da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara da Amadora refere que foram colocadas a votação 17 propostas, resultando em seis vencedoras, que representam um investimento total de 495 mil euros e um prazo de execução previsto entre 2026 e 2027.

“Com a implementação da 16.ª edição do OP, a Câmara da Amadora visa incentivar a participação dos cidadãos na vida pública, aumentar a transparência e a eficiência da tomada de decisão, exigir ao poder político um maior cuidado na prestação de informação às populações quanto aos gastos públicos, gerar maior proximidade e confiança entre poder político e população e incrementar a participação democrática dos cidadãos”, justifica a autarquia.

Entre as propostas vencedoras está a construção de um campo de futebol/basquetebol na Venda Nova (150 mil euros), a instalação de novos equipamentos infantis no Casal de São Brás (150 mil euros) e a criação de um espaço seguro para cães e donos na Urbanização da Atalaia, freguesia das Águas Livres (50 mil euros).

Venceram ainda as propostas para a requalificação de passeio urbano, reparação de muro e requalificação de zona verde (15 mil euros), criação de um espaço canino da Venda Nova e a reabilitação do jardim 25 de Abril (80 mil euros).

Desde o início do OP da Amadora, em 2010, foram apresentadas 1.155 propostas, das quais 134 foram vencedoras e 111 concluídas. Em 31 de maio de 2025 o investimento concretizado era de 5,9 milhões de euros, com uma taxa de execução financeira de 69% e taxa de execução física de 83%.