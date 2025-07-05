A candidatura do PSD à Câmara de Évora nas eleições autárquicas de 12 de outubro, liderada por Henrique Sim-Sim, aliou-se ao CDS-PP e ao PPM, dando origem à coligação AD — Évora tem mais futuro, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a concelhia social-democrata de Évora, presidida precisamente por Henrique Sim-Sim, indicou que o PSD e o CDS-PP formalizaram, na quinta-feira, o acordo político para as eleições autárquicas de 2025 neste concelho.

“Ao PSD e CDS-PP, junta-se também o PPM [Partido Popular Monárquico], constituindo assim a composição da AD [Aliança Democrática] original”, adiantou.

Citado no comunicado, Henrique Sim-Sim considerou que “esta é uma coligação política natural que visa reunir esforços para apresentar um projeto autárquico vencedor” à Câmara de Évora, gerida atualmente pela CDU.

“Temos vindo a trabalhar juntos desde há quatro anos e faz todo o sentido reeditar a coligação para 2025, até considerando o quadro nacional em que PSD e CDS-PP têm também trabalhado juntos”, sublinhou.

Assinalando a vitória da AD nas legislativas deste ano no concelho de Évora, o cabeça de lista desta coligação frisou que aquele resultado mostra que “é possível uma alternativa para Évora” e apontou que, desta vez, é “para ganhar as eleições autárquicas”.

Já Filipa Perdigão, líder da Concelhia de Évora do CDS-PP, igualmente citada no comunicado, salientou que o concelho “precisa mesmo de uma mudança” e que, para isso, é necessário “juntar esforços, concentrar votos para que este projeto seja vencedor”.

Além de Henrique Sim-Sim, estão na corrida à Câmara de Évora João Oliveira (CDU), Carlos Zorrinho (PS), Florbela Fernandes (Movimento Cuidar de Évora), Ruben Miguéis (Chega) e Bruno Martins (Bloco de Esquerda).

A Iniciativa Liberal divulgou, em janeiro deste ano, que iria concorrer pela primeira vez a este município nas eleições autárquicas deste ano, mas, até agora, não divulgou o nome do cabeça de lista.

O atual executivo, presidido por Carlos Pinto de Sá, que não se pode recandidatar a este município por estar a cumprir o terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do Movimento Cuidar de Évora.

O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou, na quinta-feira à noite, mais de 30 acordos de coligação para as próximas eleições autárquicas, a maioria delas com o PSD, disse à Lusa fonte oficial do partido.

A lista inclui acordos de coligação do CDS-PP com o PSD, a Iniciativa Liberal, estes três partidos juntos, com o Nós, Cidadãos! e também PSD, CDS-PP e PPM.