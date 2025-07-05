O candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal de Loures, Bruno Nunes, defendeu esta sexta-feira que este município “tem de deixar de ser um subúrbio de Lisboa” e defendeu a captação de investimento para criar mais empregos.

Loures “tem de deixar de ser um subúrbio de Lisboa”, afirmou o candidato no discurso de apresentação da sua candidatura, defendendo que este município “é muito importante a nível estratégico no país”. A candidatura foi apresentada ao ar livre, esta sexta-feira junto ao edifício da Assembleia Municipal, com a presença do presidente do partido, André Ventura.

Já em declarações aos jornalistas no final da apresentação, Bruno Nunes destacou a “centralidade” do concelho, nomeadamente em termos de acessos, e defendeu que é preciso “captar investimento” para Loures. “Dada a centralidade e a proximidade das infraestruturas de autoestrada, seja da CRIL, da CREL, da A8 ou da A1, é possível com estas infraestruturas trazer para aqui empresas, não apenas de logística, mas para radicar aqui emprego e criar emprego no concelho”, considerou.

O candidato à presidência da Câmara Municipal considerou que é preciso construir infraestruturas e captar mais investimento para que “mais empresas privadas” se instalem no concelho, “para que possa ser possível trazer para cá os jovens”. “E os jovens não virem aqui meramente para fazer dormitório, mas sim que possam desenvolver a sua vida aqui, constituir família aqui”, defendeu Bruno Nunes.

O candidato assinalou que também o turismo pode ser explorado nesta região.

O deputado disse também que “é possível” o Chega vencer as eleições autárquicas em Loures, mas reconheceu que “não é fácil, é um socialismo muito enraizado, é uma dicotomia entre o PCP e o PS”.

No seu discurso, de cerca de meia hora, o candidato deixou várias críticas, desde a saúde aos atrasos nas obras de expansão do metro ou à comunidade cigana, e referiu-se aos presidentes das câmaras de Lisboa e Loures, Carlos Moedas e Ricardo Leão, respetivamente, como “Astérix e Obélix”.

Bruno Nunes disse que o partido não é contra a habitação municipal mas defendeu que as casas não devem ser atribuídas “a título definitivo”, devendo ser prioritários “aqueles que precisam”. E prometeu despejar quem não pagar a respetiva renda. “Não queremos um município de coitadinhos, a trocar votos por mendicidade”, afirmou.

O candidato acusou também o atual presidente da Câmara, Ricardo Leão (PS), de não ter feito “absolutamente nada” pela habitação e defendeu que “deitar barracas abaixo sem existir um plano de habitação estruturada é mero populismo”.

Agora é a vez de Loures é o slogan da candidatura.

Bruno Nunes, 48 anos, é deputado à Assembleia da República pelo Chega desde 2022. O empresário, com formação em Direito, é também vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Loures, à qual já concorreu nas últimas eleições autárquicas, em 2021.

O atual executivo de Loures, no distrito de Lisboa, é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, Ricardo Leão, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. O PS, sem maioria absoluta, e o PSD estabeleceram um acordo para garantir a estabilidade governativa.

Para as eleições de outubro foram já anunciadas também as candidaturas de Ricardo Leão (novamente pelo PS), Nélson Batista (PSD), Gonçalo Caroço (CDU) e Rita Sarrico (BE).

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.