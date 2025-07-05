No discurso de apresentação da sua candidatura, em Matosinhos, a atual líder do executivo do distrito do Porto considerou ser “imperioso voltar ao modelo assente no trabalho das cooperativas de habitação económica”.

“A Câmara Municipal de Matosinhos tem disponíveis, identificados, prontos para entregar terrenos para as cooperativas avançarem com mais uma leva de construção de fogos para responder às necessidades da população”, revelou Luísa Salgueiro antes de pedir a intervenção da tutela.

Neste contexto, continuou a autarca, é necessário “convencer este Governo de que é imprescindível construir os mecanismos e as ferramentas formais e financeiras para que as cooperativas de habitação económica possam novamente ter um papel central em Portugal e ajudar a combater crise da habitação”.

“E podem usar Matosinhos como piloto. Nós temos o trabalho todo pronto, só nos falta a legislação. É legislar na Assembleia da República, no Governo e nós fazermos”, desafiou.

Luísa Salgueiro avançou com números relativamente à habitação, afirmando ser Matosinhos “um concelho com um parque de habitação pública já superior à média nacional, de 5% que compara com os 2% nacionais” e que até ao final de 2026, terão “mais 512 novas habitações, 1.400 reabilitadas”, prevendo também “278 de renda acessível” passando, no final do Plano de Reabilitação e Resiliência, “a ter uma percentagem de habitação pública de 6%”.

No domínio da mobilidade, a candidata assinalou que as “validações das deslocações de metro continuam a aumentar, [tal como] na STCP e na UNIR”, mas que, ainda assim, “o número de automóveis que entra diariamente na cidade vem crescendo”.

“Reativámos a linha de passageiros de Leixões entre o Hospital de S. João e Leça do Balio, assegurámos a construção da futura da linha de Metro entre a Sra. da Hora e o Hospital de S. João (Linha de S. Mamede) e está a própria autarquia a construir os 10 quilómetros da linha de Metrobus que ligará o Aeroporto Sá Carneiro a Perafita, Leça da Palmeira e Matosinhos”, assinalou a autarca sobre o esforço para combater o problema da mobilidade.

Na sua intervenção, Luísa Salgueiro assegurou terem encontrado a solução para os episódicos problemas na qualidade da água na praia de Matosinhos e prometeu responder às queixas dos cidadãos relativamente ao estado do pavimento das ruas e passeios.

Foram também apresentados os candidatos à Assembleia Municipal (Palmira Macedo) e às freguesias de Custóias (Júlio Lourenço), Leça do Balio (Beatriz Carvalho), Lavra (João Torres), Senhora da Hora (Leonardo Fernandes), Santa Cruz do Bispo (Lurdes Queirós), Ana Patrícia Fernandes (Guifões), Perafita (Miguel Hora), São Mamede de Infesta (Octávio Pereira), Leça da Palmeira (Plácido Santos) e Matosinhos (Paulo Carvalho).

À Câmara de Matosinhos já foi confirmada a recandidatura da atual presidente de câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, e as candidaturas do social-democrata Bruno Pereira, do vereador da CDU José Pedro Rodrigues, do ex-socialista e vereador independente António Parada, pelo Chega, do ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, e do economista Filipe Garcia (IL).

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.

As eleições autárquicas vão decorrer no próximo dia 12 outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).