A futebolista Lúcia Alves disse este sábado que a seleção portuguesa feminina tem de “dar tudo” diante da Itália e entrar de “cabeça limpa” para continuar a sonhar com os ‘quartos’ do Europeu2025, depois da estreia amarga frente a Espanha.
“Sabemos que continuamos a depender de nós. É um jogo complicado, mas nós estamos preparados para isso mesmo. Acho que nunca devemos dar nenhum jogo por garantido. Portugal tem as suas forças, Itália também e vamos encarar este jogo para ganhar”, garantiu a lateral do Benfica, à comunicação social presente em Genebra, Suíça, onde a equipa das ‘quinas’ continua a preparar o desafio de segunda-feira.
Para a internacional lusa, de 27 anos, Portugal não pode entrar “no jogo [com Itália] a pensar no que já foi e no que já passou”, defendendo que as lusas têm de encarar as transalpinas de “cabeça limpa e a dar tudo dentro de campo”, após a goleada sofrida na estreia no Grupo B, na quinta-feira, perante Espanha (5-0).
No final de uma época marcada por lesões, Lúcia Alves, que está na fase final de um Europeu pela segunda vez, garantiu estar “pronta” para ajudar a seleção comandada por Francisco Neto.
“Faz parte de cada atleta enfrentar esses problemas, mas estou preparada para ser útil e para ajudar a equipa. É sempre importante estar dentro de campo para ajudar e estou preparada se assim for. O mister decide”, declarou.
O opoente de segunda-feira, que na ronda inaugural venceu a Bélgica por 1-0, é “muito agressivo, rápido e objetivo”, segundo a lateral lusa.
“Sabemos que é uma equipa muito agressiva, muito rápida e muito objetiva, mas sabemos do que somos capazes e é assim que temos de encarar o jogo. O principal objetivo é dar o nosso melhor dentro de campo”, analisou.
Na estreia, as ‘navegadoras’, que participam pela terceira vez seguida em fases finais de Europeus, perderam em Berna, com a Espanha, atual campeã do mundo, com golos de Esther González (dois e 43 minutos) Vicky López (sete), Alexia Putellas (41) e a benfiquista Cristina Martín-Prieto (90+3).
Na tabela, as espanholas lideram, com três pontos, e as portuguesas são quartas e últimas, a zero, tal como as belgas, terceiras, que perderam por 1-0 com as italianas, segundas colocadas, com três.