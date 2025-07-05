O município de Macedo de Cavaleiros inaugura no sábado um centro náutico na Albufeira do Azibo, com a ambição de acolher no futuro seleções nacionais das diversas modalidades e de ser um local de formação de atletas.

“O local, além de ser um armazém de equipamentos náuticos, tem um auditório e salas de preparação de possíveis estágios, até resultantes das parcerias que temos com as áreas do desporto do Instituto Politécnico de Bragança”, afirmou o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues. Segundo o autarca do concelho do distrito de Bragança, com esta nova infraestrutura pretende-se criar condições para que equipas nacionais e estrangeiras, e até seleções, possam ali fazer os seus treinos, em águas “tranquilas e sem o receio de correntes ou ventos”.

Este centro náutico fica localizado na praia da Fraga da Pegada, aproveitando um antigo espaço que estava nos últimos anos sem utilização, com o intuito de recuperar uma ligação aos desportos náuticos na albufeira, tradição que já existiu “com as escolas e que se perdeu um pouco”, segundo Benjamim Rodrigues.

Durante o verão, as crianças que participam nas atividades de férias do município vão poder experimentar vela, canoagem, remo ou windsurf. “Outro objetivo é também poder facilitar assim a formação no Azibo”, revelou Benjamim Rodrigues. Já o público em geral ou os turistas vão poder também usufruir do equipamento disponível e até de um instrutor, mas mediante agendamento prévio, para assegurar a disponibilidade.

Numa nota escrita, o município de Macedo de Cavaleiros recordou que esta estrutura “foi a primeira a ser certificada no nordeste transmontano, pela Fórum Oceano — Associação da Economia do Mar”, que é a entidade gestora do Cluster da Economia Azul de Portugal. Desde outubro de 2021 que faz parte da Rede de Estações Náuticas nacionais.

Para este sábado de manhã estão previstas atividades de demonstrações de canoagem adaptada. À tarde, irão ser feitos batismos de remo, canoagem e stand-up paddle.

Segundo a informação na página da internet dedicada à Albufeira do Azibo, esta dista a dois quilómetros da cidade de Macedo de Cavaleiros e é designada como Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. “Foi criada em 1999 e é um espaço de importância regional e nacional com mais de 4.000 hectares. Possui uma elevada valia paisagística a par com um rico património construído. Deve a sua proteção à importância dos seus valores naturais”, lê-se na nota de abertura do site, que descreve o local ainda como “um repositório de vegetação de importância nacional e acolhe várias espécies ameaçadas”.