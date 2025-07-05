A olímpica lusa superou a norte-americana Talia Swindal na terceira bateria dos ‘quartos’, com 10,40 pontos (num total de 20) nas duas melhores ondas (6,00 e 4,40), depois de já ter deixado pelo caminho a havaiana Eweleiula Wong nos oitavos de final, disputados poucas horas antes.

‘Yoyo’ é a última atleta portuguesa em prova, depois de Francisca Veselko (7,30) ter caído nos quartos de final frente à brasileira Larua Raupp (10,06) – próxima adversária de Yolanda -, após ter afastado a peruana Sol Aguirre nos ‘oitavos’, fase em que perdeu Teresa Bonvalot (11,23), eliminada pela espanhola Nadia Erostarbe (11,40).

No quadro masculino, os dois competidores lusos, Afonso Antunes e Frederico Morais, também já estão fora da competição.

O circuito Challenger Series (CS), que dá acesso à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), decorre na África do Sul até 06 de julho, sendo o Ballito Pro a segunda de sete etapas da temporada, uma das quais na Ericeira (29 de setembro a 05 de outubro).

Em jogo estão 10 vagas masculinas e sete femininas para o Championship Tour (CT) de 2026, onde vai haver um alargamento do circuito feminino de 16 para 24 surfistas, mantendo-se inalterados os 32 lugares no circuito masculino.