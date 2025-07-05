A queniana Beatrice Chebet, dupla campeã olímpica em Paris2024 de 5.000 e 10.000 metros, apossou-se este sábado, em Eugene, do recorde do Mundo da légua, que correu em 13.58,06 minutos.

No estádio Hayward Field, Chebet, de 25 anos, conseguiu o resultado mais em destaque no Prefontaine Classic, meeting da Liga Diamante de atletismo.

Chebet, que há um ano tinha batido o recorde mundial dos 10.000 metros (28.54,14), tornou-se a primeira mulher a correr os 5.000 em menos de 14 minutos.

Com uma última volta fenomenal, em 61 segundos, deixou este sábado para trás a queniana Agnes Jebet Ngetich (14.01,29 minutos) e a anterior recordista, a etíope Gudaf Tsegay (14.04,41).

Tsegay tinha como recorde 14.00,21 minutos, feitos igualmente em Eugene, em 2023.