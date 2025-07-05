Salomé Afonso venceu este sábado os 800 metros do meting de atletismo de Ordizia, com a marca de 1.59,87 minutos, o que a coloca como a segunda portuguesa de sempre na distância.
O recorde pessoal de Salomé Afonso é melhorado em mais de segundo e meio, sendo a segunda atleta portuguesa a baixar da barreira dos 2.00,00, depois da ainda recordista nacional, Carla Sacramento.
O recorde português é de 1.58,94 minutos, feitos em 13 de agosto de 1997, em Zurique, na Suíça.
Na prova deste sábado, Salomé venceu as espanholas Daniela García (2.00,05) e Marta Mitjans (2.00,21).
Abdel Larrinaga foi terceiro numa das séries de 110 metros barreiras, com 14,08 segundos, o que não permitiu que o português avançasse para a final.