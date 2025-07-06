A porta-voz do PAN/Madeira, Mónica Freitas, indicou este domingo que será a cabeça de lista nas eleições autárquicas de 12 de outubro pelo concelho do Funchal e revelou que o partido vai candidatar-se também no município de Santa Cruz.

“Pretendemos continuar na luta pelas causas que representamos, pretendemos continuar a trabalhar por uma Madeira mais verde, mais inclusiva, mas progressista”, sublinhando que o PAN quer ser uma “voz ativa” nas assembleias municipais.

Mónica Freitas falava em conferência de imprensa na sede do partido, no Funchal, na qual estava prevista a presença da porta-voz nacional, Inês de Sousa Real, que, no entanto, não se deslocou à região devido aos constrangimentos no Aeroporto Internacional da Madeira.

A candidatura do PAN tem como mote “fazer diferente pelos funchalenses”.

“Propomo-nos a trazer qualidade de vida aos residentes, a trazer um maior planeamento urbanístico, a trazer ruas mais limpas, a garantir a preservação da nossa natureza, garantir mais jardins”, indicou, realçando que pretende também criar mais apoios à natalidade, bem como “implementar efetivamente” o plano municipal para a igualdade.

Mónica Freitas, que tem 29 anos (nasceu em 28 de novembro de 1995) e é assistente social, sublinhou que vai lutar por mais medidas de apoio ao arrendamento e à aquisição de habitação, bem como por mais investimento na remodelação dos complexos habitacionais municipais.

O grande objetivo da candidatura é “trazer a voz do PAN para a Assembleia Municipal e fazer diferente”.

“Queremos garantir a representação de todos os funchalenses, sobretudo os que vivem mais afastados das zonas centrais e que têm questões por resolver ao nível da falta de saneamento, dificuldades de mobilidade e transportes públicos, isolamento dos idosos”, disse.

Mónica Freitas foi deputada única do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira entre setembro de 2023 e março de 2025.

Em 2023, assinou um acordo de incidência parlamentar com os social-democratas, garantindo ao executivo de coligação PSD/CDS-PP a maioria absoluta no parlamento, mas acabou por retirar o apoio na sequência do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, no qual o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido, circunstância que motivou a queda do Governo Regional em 2024.

“Sente-se a falta do PAN e de ter alguém que traga para a agenda política a questão animal, a questão social e também a questão ambiental”, afirmou, reforçando: “Estou comprometida com as causas do Funchal nas associações sociais em que tenho participado como voluntária e a minha experiência profissional da área social permite-me ter esta visão alargada de quais são as necessidades da população.”

o PAN concorre apenas em dois dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente Funchal e Santa Cruz, na zona leste da ilha.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.