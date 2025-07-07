A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 4.800 litros de produtos vitivinícolas e de bebidas destiladas e 81.000 rótulos para utilização, no âmbito de uma operação de fiscalização.

Em comunicado, a ASAE explicou que estas apreensões resultaram de uma operação de fiscalização, através da Brigada Especializada de Vinhos e Produtos Vitivinícolas da Unidade Regional do Centro, direcionada à produção e comercialização de produtos vitivinícolas nos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo (distrito da Guarda) e Anadia (distrito de Aveiro).

Segundo a mesma fonte, foram apreendidos, num operador económico, um total de 3.503 litros de produtos vitivinícolas (1.107 litros de vinho branco, 1.339 litros de vinho tinto e 1.057 litros de vinho rosé), cuja rotulagem omitia indicações obrigatórias, incluindo ainda menções não permitidas, e que se encontravam engarrafados e rotulados para serem introduzidos no mercado.

Foram ainda apreendidos 81.000 rótulos para utilização, tendo sido instaurado o respetivo processo de contraordenação.

Noutro operador, a ASAE instaurou um processo-crime, por adição de ácido cítrico a gin, tendo sido apreendidos 1.330 litros, constando ainda na rotulagem do produto, a referência ao ácido cítrico, não permitido por lei, e confirmado numa análise laboratorial efetuada no Laboratório de Segurança Alimentar.