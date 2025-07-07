O candidato do CDS-PP à Câmara de Nelas, Manuel Marques, que já foi vice-presidente neste concelho do distrito de Viseu, quer procurar o caminho do desenvolvimento, caso vença as eleições de 12 de outubro.

“Tenho estado a ver o meu concelho parado, abandonado e não arrancou. Já me quiseram levar para outros cargos, mas não aceitei. E as pessoas têm-me pedido e, por isso, estou novamente a lutar pelo meu concelho para que ele volte a trilhar o caminho do desenvolvimento”, disse Manuel Manuel Marques.

Candidato pelo CDS-PP ao Município de Nelas, atualmente presidido por Joaquim Amaral, eleito em coligação do PSD/CDS-PP, Manuel Marques admitiu que volta à corrida sozinho, “porque os representantes não defenderam os interesses do partido e não cumpriram qualquer recomendação da comissão política concelhia”.

Manuel Marques foi vice-presidente da então presidente social-democrata Isaura Pedro, em coligação com o PSD, entre 2005 e 2013. Em 2017, concorreu sozinho e ficou na oposição, com o PS a presidir e, este ano, volta a ir sozinho à corrida.

Entre as prioridades definidas para o Município de Nelas, estão os setores social, económico e ambiental, este último com o “objetivo de criar um centro de proteção civil, uma coisa séria, porque só os bombeiros é que têm sido proteção civil, sempre prontos”.

Na área social, “há projetos antigos que não foram concretizados e está na hora de os finalizar”, como é o caso de um lar de terceira idade na freguesia de Carvalhal Redondo e um centro de dia em Senhorim. Manuel Marques também defende que “os empresários do concelho são a mola real do desenvolvimento” e, por isso, quer apostar na “plataforma giratória” que diz ser Nelas na Beira Alta dada a sua localização.

O candidato lembrou que Nelas tem acesso a Mangualde e com isso à A25, tem linha ferroviária e uma “localização privilegiada a 100 quilómetros da fronteira e a outros tantos quilómetros do mar e, mesmo assim, nada tem sido feito”.

“Caiu o projeto de terminar o IC12 [Itinerário Complementar 12] entre Canas de Senhorim e Mangualde. Não era responsabilidade do Município fazê-lo, mas era da sua competência tudo fazer para que isso acontecesse”, defendeu.

Também uma nova via, entre Nelas e Viseu, o IC37, uma “via ambicionada para acabar com os constrangimentos” da Estrada Nacional 231 (EN231) e que “será uma das lutas no próximo mandato” caso vença as eleições.

Manuel Marques tem 67 anos é casado e pais de dois filhos. “Foi em Nelas que frequentei a escola, da primária ao secundário e que fui presidente de diversas associações do desporto aos bombeiros”, acrescentou Manuel Marques que é formado em Direito e tem sido “autarca por 20 anos”.

Além da candidatura do CDS-PP, com Manuel Marques, às eleições autárquicas de 12 de outubro, também já é conhecida a de Sofia Relvas, pelo PS.

Em 2021, as eleições foram ganhas pela coligação PSD/CDS-PP, com 52,25% do eleitorado (4.004 votos) e e quatro mandatos, contra os três eleitos pelo PS com 39,45% (3.023 votos). Nesse ano, havia 12.539 eleitores e votaram 7.663 pessoas.