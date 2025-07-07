A Câmara de Águeda e a Junta de Freguesia de Macinhata assinaram um protocolo com a CP para dinamizar o comboio histórico do Vouga, revelou esta segunda-feira fonte municipal. “Promover, divulgar e dinamizar o Comboio Histórico do Vouga” é o objetivo do protocolo tripartido.

Para o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, “a aposta que o Município de Águeda tem assumido na defesa da Linha do Vouga está a dar os seus frutos”.

O acordo “reforça a parceria existente entre a Câmara de Águeda e a CP, não apenas para a promoção turística como para a dinamização da própria Linha do Vouga, a única linha de bitola estreita em funcionamento em Portugal”, salienta uma nota de imprensa da autarquia.

“O que motiva as pessoas a andarem de comboio é a qualidade do transporte, a frequência e, sobretudo, bom material circulante e uma linha segura”, salienta Jorge Almeida.

Segundo o autarca, um dos investimentos mais marcantes por parte do Município é a ampliação do Museu Ferroviário, que vai triplicar a área existente, obra que vai ter o apoio de fundos comunitários e que “vai funcionar em sinergia com o Museu Nacional Ferroviário”.

“Existe aqui um potencial enorme para tornar o núcleo de Macinhata do Vouga no museu nacional ferroviário da via estreita, expondo de forma apelativa e adequada, um grande espólio, de qualidade e de referência mundial”, disse.

Para Pedro Marques, presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, o acordo tripartido permite “manter toda a dinâmica em torno do museu e do comboio que dá vida a Macinhata do Vouga”.

Durante o verão, haverá edições do Comboio Histórico do Vouga a 12, 19 e 26 de julho e ainda a 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto.