A vereadora do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa negou esta segunda-feira que a autarquia tenha deixado “ao abandono” a freguesia de Marvila, sublinhando que durante o mandato foram investidos naquele território 124,5 milhões de euros.

Joana Almeida (independente eleita pela coligação “Novos Tempos” PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) foi ouvida esta tarde pela 5.ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Lisboa a propósito de uma petição que exige uma intervenção da autarquia que “combata o abandono de Marvila”.

A petição, entregue em janeiro à Assembleia Municipal de Lisboa, relata problemas na freguesia de Marvila relativos à habitação municipal (prédios degradados, elevadores avariados), saúde (falta de médicos de família) e mobilidade (escassez de transporte público).

“Lisboa não pode coexistir com a promoção de uma desigualdade gritante entre territórios. A cidade da pretensa modernidade e dos chamados unicórnios não é compatível com as situações vividas em Marvila, onde é negado o acesso devido aos elevadores das suas habitações, onde é maior a percentagem de utentes sem médico de família,(…) entre tantas e demasiadas situações de abandono desta freguesia”, lê-se no texto da petição.

Confrontada com esta petição, Joana Almeida, responsável pelo pelouro do Urbanismo, negou que Marvila, situada na zona oriental do concelho de Lisboa, esteja “ao abandono”, tendo apresentado um conjunto de investimentos realizados e previstos para aquele território.

Em curso estão projetos como o Plano de Urbanização (PU) do Vale de Santo António e da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Chelas que, segundo a autarca, “irão ter um grande impacto na freguesia de Marvila.

O PU do Vale de Santo António prevê a construção de 2.400 fogos e oito hectares de parque verde, num investimento total de 700 milhões de euros. Já a ARU de Chelas contempla a construção de 2.000 fogos e de mais 65 hectares de parque verde.

Joana Almeida sublinhou ainda que, no eixo Marvila — Beato, estão em desenvolvimento projetos estruturantes como o futuro Hospital de Todos os Santos, a Terceira Travessia sobre o Tejo e novos meios de transporte, como é o elétrico rápido E16.

Segundo a autarca, no mandato 2021-2025, o investimento municipal no eixo Marvila — Beato foi de 124,5 milhões de euros.

“Houve um investimento fortíssimo na reabilitação de edificado municipal, na valorização do espaço público e na criação de mais oferta de habitação acessível de qualidade. E reforço da oferta de equipamentos, incluindo dois novos centros de saúde. Portanto, não é verdade que não estejamos a fazer nada”, ressalvou.

Ainda propósito desta petição, a 5.ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Lisboa irá ouvir na quarta-feira o presidente do Conselho de Administração da GEBALIS, empresa municipal responsável pela gestão dos bairros municipais