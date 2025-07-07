A presidência da Câmara Municipal de Loures, liderada desde 2021 pelo socialista Ricardo Leão, tem até esta segunda-feira cinco candidatos anunciados às eleições autárquicas de 12 de outubro, sendo que três deles são “repetentes”.

O primeiro a anunciar a candidatura foi o bioquímico Gonçalo Caroço, de 49 anos, que concorre pela primeira vez à presidência da autarquia do distrito de Lisboa e desempenha no mandato 2021-2025 o cargo de vereador sem pelouros, eleito pela CDU (PCP/PEV).

Nos anteriores dois mandatos, durante a presidência do comunista Bernardino Soares (2013-2021) também exerceu o cargo de vereador, mas com funções executivas nas áreas Social, Educação, Saúde, Recursos Humanos e Habitação.

“A candidatura da CDU afirma-se como a única capaz de, com a sua visão para Loures, inverter o rumo que o PS, juntamente com o PSD e Chega, impuseram neste mandato no concelho”, afirmou na altura do anúncio, em comunicado, a estrutura concelhia do PCP, apontando como prioridades as áreas da habitação, saúde, mobilidade, educação, cultura e desporto.

Pelo PS, concorre a um segundo mandato Ricardo Leão, que conquistou a presidência da Câmara Municipal de Loures em 2021, sem maioria absoluta, após oito anos de gestão CDU.

No início deste ano, em declarações à agência Lusa, o autarca socialista confirmou a intenção de se recandidatar, ainda que continue sem existir qualquer formalização pública por parte do PS.

O anúncio de Ricardo Leão coincidiu com a polémica em que esteve envolvido ao defender o despejo, “sem dó nem piedade”, de inquilinos de habitações municipais que participaram nos distúrbios que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa, em outubro do ano passado.

O episódio, considerado um dos mais marcantes do mandato do autarca de Loures, levou a que vários militantes do PS, incluindo o ex-primeiro-ministro António Costa, criticassem o posicionamento político de Ricardo Leão.

Na sequência da polémica, o presidente da Câmara de Loures demitiu-se da liderança da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS.

Caso consiga ser reeleito, Ricardo Leão tem como objetivo “consolidar” os projetos iniciados nas áreas da educação, saúde, mobilidade, habitação, espaço público e desporto.

Entre esses projetos estão a futura Linha Violeta do Metropolitano, da Linha Intermodal Sustentável (LIOS), a conclusão de obras de centros de saúde e escolas, do Complexo Desportivo Municipal de Loures, assim como a reabilitação do parque habitacional.

Do lado do PSD, que há quatro anos estabeleceu um acordo com o PS para garantir a estabilidade governativa da Câmara Municipal de Loures, a aposta volta a ser no gestor Nélson Batista.

Como áreas prioritárias, o também vereador, com os pelouros do Ambiente e da Economia e Inovação, aponta para a segurança, habitação e mobilidade, dando como exemplos de sucesso os municípios vizinhos de Lisboa e Cascais, presididos por sociais-democratas.

“O Governo da AD [Aliança Democrática — PSD/CDS-PP] está a mudar o país e essa é uma força de que a Câmara Municipal de Loures também precisa”, afirmou Nélson Batista, em declarações à Lusa.

Outro repetente nestas eleições é o gestor Bruno Nunes, que volta a ser a escolha do partido Chega para concorrer à Câmara de Loures.

Bruno Nunes, de 48 anos, tem formação em Direito e desempenha atualmente o cargo de deputado na Assembleia da República e de vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Loures.

“O legado que André Ventura [atual líder do Chega, que foi vereador eleito pelo PSD na Câmara de Loures] deixou em Loures em 2017, alimentado nestes últimos quatro anos, permite dizer que o povo sabe que chegou a hora. Em Loures, a Câmara será Chega ou PS“, afirmou o candidato, quando anunciou a candidatura.

Já o Bloco de Esquerda, apenas com representatividade na Assembleia Municipal, aposta na atriz Rita Sarrico, de 29 anos, que será uma “estreante” em candidaturas à Câmara de Loures.

As prioridades de Rita Sarrico, que é deputada na Assembleia Municipal de Loures, são dar resposta à crise na habitação, melhorar o acesso aos cuidados de saúde e combater as desigualdades sociais.

“Tenho estado no trabalho autárquico desde 2017 e o Bloco foi a verdadeira oposição na altura ao discurso extremista do então candidato pelo PSD, André Ventura. Atualmente, com Ricardo Leão, voltamos a ter um discurso de oposição aos mais vulneráveis”, afirmou a candidata bloquista.

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega.

As eleições autárquicas decorrem em 12 de outubro.

O concelho de Loures, localizado na Área Metropolitana de Lisboa, tem uma área aproximada de 167 quilómetros quadrados e cerca de 201.600 habitantes (censos de 2021), sendo o sexto município mais populoso de Portugal.

Situado a cerca de 13 quilómetros do centro de Lisboa, o município de Loures combina zonas urbanas densas, como Loures, Santo António dos Cavaleiros, Sacavém e Moscavide, com áreas rurais, de que são exemplo as localidades de Bucelas, Fanhões, Santo Antão do Tojal e Lousa.

Em termos económicos, Loures dispõe de alguns polos logísticos e industriais, destacando-se o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL).