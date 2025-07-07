O valor total dos contratos de empreitadas de obras públicas registados no Portal Base foi de 2.314 milhões de euros até maio, mais 75% face aos primeiros cinco meses de 2024, segundo a AICCOPN.
Segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o valor das empreitadas com contrato celebrado e registado no Portal Base teve um “crescimento significativo” até maio, de 75%. O valor total dos primeiros cinco meses foi de 2.314 milhões de euros.
Ainda até final de maio, o valor total dos concursos de obras públicas promovidos ascendeu a 4.892 milhões de euros, menos 3% face aos 5.018 milhões de euros registados no mesmo período de 2024.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]