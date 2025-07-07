O valor total dos contratos de empreitadas de obras públicas registados no Portal Base foi de 2.314 milhões de euros até maio, mais 75% face aos primeiros cinco meses de 2024, segundo a AICCOPN.

Segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o valor das empreitadas com contrato celebrado e registado no Portal Base teve um “crescimento significativo” até maio, de 75%. O valor total dos primeiros cinco meses foi de 2.314 milhões de euros.

Ainda até final de maio, o valor total dos concursos de obras públicas promovidos ascendeu a 4.892 milhões de euros, menos 3% face aos 5.018 milhões de euros registados no mesmo período de 2024.