A Polícia Judiciária deteve, em Vila Real, um jovem de 18 anos suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores de que terá sido vítima uma menina de 13 anos, foi anunciado esta segunda-feira.

A investigação pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real teve início em abril, depois de uma sinalização feita pela instituição de acolhimento e proteção de menores onde se encontrava a menor.

A PJ explicou, em comunicado, que o alegado “agressor e a vítima ter-se-ão “conhecido” numa rede social”, tendo, posteriormente, o suspeito aliciado a menina a produzir e enviar vídeos de cariz sexual.

O jovem detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.