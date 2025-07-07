O Encontro Ciência 2025, que juntará durante três dias mais de 200 oradores em 60 sessões científicas, começa na quarta-feira, em Carcavelos, Cascais, com um protesto de investigadores “à porta” contra a precariedade laboral, promovido por sindicatos.

O protesto, na forma de uma concentração, “visa exigir melhores condições laborais e o fim da precariedade na ciência” e realiza-se por ocasião do Encontro Ciência 2025, evento organizado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pela Ciência Viva — Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica nas instalações da Nova SBE, escola de gestão e economia da Universidade Nova de Lisboa (UNL).

Em declarações esta segunda-feira à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup), um dos sindicatos que organizam a concentração, disse que é necessário que se “criem lugares” de carreira para que os investigadores “possam ter emprego com estabilidade”, assinalando que há cientistas “em situação precária” há 10 e 20 anos.

“Os passos que têm sido dados são muito pequeninos para o caminho que há para andar. As respostas têm sido manifestamente insuficientes”, afirmou José Moreira, realçando que o programa FCT Tenure, destinado ao ingresso de investigadores na carreira científica ou docente universitária, “não cobre” as pessoas com contratos de trabalho a terminar.

Os promotores da concentração tencionam entregar à secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, o Manifesto em Defesa da Ciência Pública, que pede, nomeadamente, financiamento público para o emprego científico.

Ao mote “Ciência, Inovação e Sociedade” do Encontro Ciência 2025, o manifesto responde “só com o fim da precariedade”.

A concentração é promovida igualmente pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, Organização dos Trabalhadores Científicos, Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, Precários Inflexíveis — Associação de Combate à Precariedade e núcleos de investigadores da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Superior Técnico, entre outros.

Segundo a organização do Encontro Ciência 2025, “serão três dias de promoção e debate sobre o impacto científico, social, cultural e económico da investigação em Portugal, com 60 sessões científicas conduzidas por mais de 200 oradores”.

De acordo com o programa do evento, que tem uma periodicidade anual e é apresentado como o maior do género ligado à ciência e inovação portuguesas, a sessão de abertura, na quarta-feira, contará com a intervenção da secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão.

Na sexta-feira, a encerrar a iniciativa, estará o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

O Encontro Ciência 2025 inclui conferências sobre as aplicações da biotecnologia, o impacto da inteligência artificial na investigação científica e os desafios e oportunidades na conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.

Paralelamente decorrerão sessões dedicadas, designadamente, à comunicação de ciência e ciberjornalismo, investigação e inovação nas áreas da defesa e do espaço, ciência aberta, tecnologia e medicina personalizada, alterações climáticas e efeitos na saúde humana e do planeta, segurança alimentar e hídrica e aplicação da inteligência artificial no setor agroalimentar.

Todas as sessões se iniciam com intervenções de três minutos de alunos do ensino secundário que apresentarão projetos que realizaram. Haverá, ainda, uma Mostra de Ciência e Tecnologia, “espaço dedicado às instituições da área para exporem e darem a conhecer o trabalho que têm vindo a desenvolver”.

Comissariado pelo professor da Nova SBE Pedro Pita Barros e pela investigadora da Universidade do Algarve Vera Aldeias, o Encontro Ciência 2025 tem o apoio institucional do Ministério da Educação, Ciência e Inovação e a colaboração da UNL e da Nova SBE.