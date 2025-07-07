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Futebolista Ivan Rakitic "pendura" as chuteiras aos 37 anos

Este artigo tem mais de 1 ano

O internacional croata despede-se de uma carreira recheada ao longo de 20 anos, na qual conquistou a Liga dos Campeões, com o FC Barcelona, e duas Ligas Europa, uma das quais diante do Benfica.

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O médio termina a carreira depois de uma época no Hajduk Split

David Arjona/EPA

O médio termina a carreira depois de uma época no Hajduk Split

David Arjona/EPA

O médio internacional croata Ivan Rakitic, antigo futebolista do Sevilha e do FC Barcelona, anunciou esta segunda-feira o final da carreira, aos 37 anos, depois de uma última época no Hajduk Split.

“Querido futebol, deste-me mais do que aquilo que poderia ter sonhado. Os amigos, as emoções, as alegrias e as lágrimas (…). Agora é o momento de te dizer adeus. Mesmo que me afaste de ti, tu nunca te afastarás de mim”, escreveu o jogador no Instagram.

O internacional croata, em 106 ocasiões, despede-se de uma carreira recheada, ao longo de 20 anos, na qual conquistou a Liga dos Campeões, com o FC Barcelona, e duas Ligas Europa, com o Sevilha, uma das quais diante do Benfica (2013/14).

No currículo, Rakitic tem também o Mundial de clubes, a Supertaça Europeia, quatro ligas espanholas, quatro Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha, bem como a Taça da Alemanha, com a Schalke, e a da Suíça, com o Basileia.

Rakitic, contemporâneo de Luka Modric, foi um dos pilares da atual geração de futebolistas da Croácia, vice-campeã mundial em 2018.

O médio termina a carreira depois de uma época no Hajduk Split, clube que se seguiu a uma curta experiência no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]

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