A nova presidente da Câmara de Gaia, Marina Mendes, assumiu esta segunda-feira a continuidade do mandato anterior do socialista Eduardo Vítor Rodrigues, num misto de gestão corrente e novas decisões importantes a serem tomadas até ao final do mandato.

Questionada pelos jornalistas, no final da reunião de Câmara, se ainda augura tomar novas decisões importantes ou se irá atuar numa perspetiva mais de gestão corrente até ao final do mandato, Marina Mendes (PS) assumiu que espera “as duas coisas”.

“Há dossiês que, de facto, ainda carecem de uma decisão, naturalmente, [como] num município tão grande como Vila Nova de Gaia já seria de esperar. E há outras questões que será mesmo só um acompanhamento”, disse aos jornalistas na Câmara Municipal.

Reconhecendo que “é um período curto” em que vai assumir funções, Marina Mendes disse que “é um período que vem de uma continiuidade”, sendo isso que o executivo municipal “se propõe fazer até outubro, quando serão as próximas eleições autárquicas”, disse aos jornalistas.

Já questionada sobre que decisões mais importantes poderá tomar até ao final do mandato, a autarca não quis nomear, reconhecendo que também está “numa fase de conhecer melhor os dossiês”. “Muitas decisões, a grande maioria das decisões, a esta altura do mandato e do ciclo autárquico, é evidente que estão tomadas, mas depois há outros dossiês que é preciso fechar”, disse.

Já sobre se a atuação da câmara não poderá ter tanto destaque em face do clima pré-eleitoral, Marina Mendes disse que o executivo tem “de trabalhar da mesma forma, com a mesma concentração e o mesmo enfoque” como anteriormente.

“É evidente que é um período pré-eleitoral e que há alguns temas que vão surgir para o debate público, mas nós vamos continuar a trabalhar exatamente com o mesmo empenho”, assegurou.

Marina Mendes assumiu a presidência da Câmara de Gaia após a formalização da renúncia de Eduardo Vítor Rodrigues em 30 de junho, assumindo as pastas que estavam na alçada da presidência.

O atual vereador do Desporto, José Guilherme Aguiar, passou a vice-presidente desta autarquia, substituindo no cargo Marina Mendes. O novo vereador que completa o executivo é Marcelino Vasconcelos Tavares, que era o quinto candidato suplente da lista do PS eleita em 2021, passando a vereador adjunto da presidente da câmara.

Eduardo Vítor Rodrigues anunciou a renúncia ao mandato a 15 de maio.

Em 30 de junho, o Tribunal Constitucional (TC) confirmou, em conferência, a decisão definitiva de perda de mandato do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, por uso indevido de um carro deste município do distrito do Porto.

Em novembro de 2023, Eduardo Vítor Rodrigues foi condenado pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia por um crime de peculato de uso, à perda de mandato e ao pagamento de uma multa de 8.400 euros por usar, de forma pessoal, um veículo elétrico do município.

O tribunal de primeira instância condenou igualmente a mulher do autarca pelo mesmo crime ao pagamento de uma multa no mesmo valor, tendo os arguidos recorrido para o TRP.

Quanto ao autarca, a Relação do Porto reduziu a multa para 4.800 euros, mantendo a condenação à perda de mandato, segundo o acórdão a que a Lusa teve na ocasião acesso. O TRP absolveu a mulher de Eduardo Vítor Rodrigues da prática do crime e da multa aplicada, mas manteve a condenação quanto à perda da vantagem obtida.

Eduardo Vítor Rodrigues e a mulher nunca prestaram declarações em julgamento.

A acusação do Ministério Público (MP) sustentava que os arguidos “decidiram usar, como se fosse seu”, um veículo elétrico adquirido em regime de locação financeira por empresa municipal, na sequência de contrato de ajuste direto celebrado em 13 de outubro de 2017, “mediante o pagamento de uma renda mensal” de 614 euros.