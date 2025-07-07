O Tribunal Superior de Glasgow condenou, esta segunda-feira, um homem a dez anos e seis meses de prisão depois de dar como provado que este deu uma pílula abortiva sem consentimento a uma mulher com quem se relacionava e que descobrira estar grávida.

Na sessão em que conheceu a sentença, citada pela BBC, o juiz defendeu que Stephen Doohan, de 33 anos e então paramédico-chefe no Serviço de Ambulâncias da Escócia, provocou “dores consideráveis durante vários dias” à vítima — que não foi identificada — e “deixou-a uma vida inteira de dor e perda“.

Em 2023, depois de ter relações fora do casamento com uma mulher e descobrir que ela estava grávida, Stephen abusou-a e injetou com pílulas abortivas desfeitas sem o seu consentimento, o que levou um aborto forçado. Esta segunda-feira, o homem foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão pelo Tribunal Superior de Glasgow após ter-se declarado culpado dos crimes de agressão e agressão sexual no mês passado.

Segundo a BBC, Stephen conheceu a mulher quando foi de férias para Espanha em 2021, omitindo que era casado e mantendo uma relação à distância. Em março de 2023, a mulher descobriu que estava grávidae viajou até Edimburgo para estar com o homem, a quem contou a novidade antes de viajar. Nesse período de tempo, a investigação provocou que o socorrista procurou no sistema interno por drogas abortivas.

Aproveitando um momento de relações sexuais, conta a Sky News, Doohan injetou a mulher com uma solução com os comprimidos que esmagou, algo que lhe provocou fortes cólicas. Após ter-ser queixado, o paramédico deu-lhe um calmante e, com a vítima sob o efeito do medicamento, abusou dela sexualmente.

Depois do homem sair do quarto, a mulher, já desconfiada do seu comportamento, acabou por descobrir a seringa e os comprimidos, que acabou por perceber serem medicamentos de interrupção da gravidez.

Doohan coagiu a mulher a não denunciá-lo, mas tudo acabou por mudar quando a vítima teve que ser levada para o hospital e descobriu que sofreu um aborto espontâneo. A denúncia foi feita, apesar das ameaças, e o paramédico foi logo detido, em maio de 2023.

Em tribunal, o homem declarou-se culpado de agressão, agressão sexual e de ter forçado a mulher e fazer um aborto. “Os crimes cometidos por si, francamente, são quase tão graves como qualquer outro que este tribunal seja chamado a condenar“, afirmou o juiz, que concluiu que Doohan “pesquisou e planeou” o que fez à vítima, usou os recursos que lhe eram disponíveis por ser paramédico e executou o plano “sob o pretexto de atividade sexual consensual“.

“Deixou-a naquilo que só pode ser descrito como uma dor e uma angústia consideráveis pela perspetiva de perder o seu filho antes de o perder de facto”, disse-lhe ainda o magistrado.

A procuradora do caso, Fiona Kirkby, assumiu esperar que a condenação “envie uma mensagem clara a todos aqueles que querem infligir danos sexuais às mulheres”. “As ações calculadas e hediondas de Stephen Doohan causaram a perda da gravidez da vítima, roubando-lhe os planos que tinha para o futuro, tendo agora sido responsabilizado por esta violação fundamental da confiança”, acrescentou, noticia a Sky News.

Um porta-voz do Serviço de Ambulâncias da Escócia, citado pela televisão britânica, chamou o caso de “terrível” e disse que afastou o o paramédico assim que tomou conhecimento “destas alegações e acusações muito graves”. “Sabemos que nada vai mudar o que aconteceu à vítima e tudo o que podemos esperar é que esta sentença lhes dê algum conforto”, acrescentou.

Já Mark Stewart, advogado de defesa, disse que Stephen Doohan estava “profundamente arrependido”, acrescentando que o seu cliente tinha problemas que afetavam o seu “juízo e tomada de decisões”, algo que, ainda assim, não justificava aquilo que fizera.