O vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) considerou esta terça-feira, no parlamento, que o processo de desagregação de freguesias está a decorrer com “tranquilidade”, apesar de algumas dificuldades, e que o caminho traçado não lhe dá “dor de cabeça”.
“Queria transmitir aos senhores deputados esta palavra: tranquilidade”, começou por dizer Jorge Amador, acrescentando que a Anafre fez “o seu TPC, o seu trabalho de casa” e, desde o início do processo, “fez um guião” que “teve sempre um objetivo fundamental” de “ajudar a desenvolver este processo” com “essa mesma tranquilidade”.
O representante da Anafre falava na Assembleia da República, na Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, no âmbito do processo de desagregação de freguesias, numa audição a requerimento do partido Chega. “Portanto, aquilo que podemos dizer neste momento é que o processo, do ponto de vista das freguesias em causa, é claramente normal e não nos traz neste momento qualquer dor de cabeça”, salientou.
O também presidente da Junta de Freguesia de Serra d’El Rei (Peniche), eleito pela CDU, avançou que a associação “relativamente a pedidos destas freguesias” recebeu “25 pareceres sobre esta situação da desagregação” e também “cerca de 24 telefonemas sobre este processo”.
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Amador salientou que as assembleias de freguesia terminaram as suas reuniões em 30 de junho e, por isso, nesta altura “as coisas ainda estão” um “bocadinho quentinhas”, e até ao fim do prazo os objetivos relativamente à desagregação de freguesias “foram amplamente conseguidos”, e este “é um caminho normal”, mesmo se “tem sempre dificuldades”, nomeadamente por “questões de interpretação”.
“O que tem sido dúvidas suscitadas, a Anafre tem ajudado a corrigir, a informar e, acima de tudo, a apontar os caminhos e, de uma forma geral, podemos dizer que as coisas estão muito bem encaminhadas e que tudo, da nossa parte, leva a crer que vamos ter esta situação das eleições com estas freguesias a decorrer normalmente”, apontou.
O deputado Bruno Nunes, do Chega, considerou que existe “alguma precipitação” na “publicação em Diário da República de dados referentes a desagregações de freguesias”, como “se estivessem desagregadas, sem que as comissões de instalação se tivessem pronunciado” e “efetivamente feito o seu trabalho”, o que “vem alavancar mais a confusão”.
O socialista Jorge Botelho frisou que, com base no entendimento da Anafre, não há “grande sobressalto cívico, porque os trabalhos estão a ser feitos” e que o PS defende “a vontade das freguesias”que se quiseram desagregar, e quer “que este processo corra bem”, e que eventuais dificuldades têm vindo a ser resolvidas.
O depurado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal (IL), lembrou que a anterior reforma de agregação, no tempo da “Troika”, representou uma “vantagem financeira” e pretendeu “dotar as freguesias de maior capacidade para desempenhar as suas competências”, recusando a “inversão dessa lógica, feita agora de forma apressada, desorganizada e sem a devida ponderação técnica, financeira e institucional”.
A social-democrata Dulcineia Catarina Moura questionou a IL se efetivamente avaliou os custos da desagregação e se, quando diz respeitar o dinheiro dos contribuintes, “não respeita a vontade das pessoas que também são contribuintes” e defendem a desagregação da sua freguesia.
Nas próximas autárquicas, que se realizam em 12 de outubro, decorre a desagregação de 135 uniões para repor 302 das freguesias agregadas pela reforma administrativa de 2012, segundo uma lei aprovada pelo parlamento em 17 de janeiro e reconfirmada pela Assembleia da República em 6 de março.
Após a eleição dos respetivos órgãos, já com a nova designação, estas autarquias serão formalmente repostas.
Depois de feitos e aprovados pela comissão de extinção, os inventários tiveram de ser ratificados pelas assembleias das freguesias até 30 de junho, e até 1 de julho tomaram posse as 302 comissões instaladoras, órgão temporário que vai assegurar a instalação e o funcionamento das autarquias repostas após as autárquicas.