A Assembleia Municipal de Lisboa defendeu esta terça-feira a alteração da lei do licenciamento zero para que a abertura de novos estabelecimentos de restauração e bebidas passe a depender da emissão de parecer prévio obrigatório pela câmara municipal.

Por proposta do PSD, os deputados municipais decidiram recomendar ao Governo que proceda à alteração do regime do licenciamento zero (decreto-lei n.º 10/2015), “exclusivamente no que respeita aos estabelecimentos de restauração e bebidas”, de forma que a abertura de novos espaços dependa da “emissão de parecer prévio obrigatório pela câmara municipal territorialmente competente, quanto à adequação da sua localização ao equilíbrio urbano, habitacional e social do território”.

“Por culpa do licenciamento zero, a cidade está a perder-se entre o ruído, a desregulação e a exclusão das autarquias nas decisões que mais impactam os seus territórios. Não podemos continuar a fingir que nada se passa”, afirmou o líder do grupo municipal do PSD, Luís Newton, no âmbito da apresentação da moção.

A maioria dos pontos da moção foi aprovada com a abstenção de BE e Livre e com os votos a favor de PEV, PCP, dois deputados independentes dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS, PSD, PAN, IL, MPT, PPM, CDS-PP e Chega.

A primeira versão da moção propunha que o parecer prévio obrigatório fosse da junta de freguesia territorialmente competente, sem qualquer referência à câmara municipal, mas a proposta foi alterada para acolher contributos do CDS-PP e da IL.

Do CDS-PP, partido que acabou por subscrever a moção do PSD, Martim Borges de Freitas defendeu que o município deve ter “a última palavra” quanto à abertura de novos estabelecimentos de restauração e bebidas e questionou se a proposta se dirige apenas ao concelho de Lisboa ou a todo o país, considerando que deve ser aplicada a “zonas específicas”.

Rodrigo Mello Gonçalves, da IL, manifestou discordância sobre a obrigatoriedade e vinculação do parecer da junta de freguesia e considerou que esse poder deve ser da câmara municipal. Em resposta, o social-democrata Luís Newton disse que “a reflexão está centrada no concelho de Lisboa, no entanto, não é desligada do resto do território”.

“O que está em causa é a liberalização selvagem da cidade, em que qualquer estabelecimento pode abrir portas sem que a câmara, ou a junta que conhece o território e os seus limites, tenha qualquer palavra a dizer”, expôs o líder do PSD/Lisboa, destacando as queixas de moradores e associações de bairro por ruído, ocupação abusiva do espaço público e perda do direito ao descanso.

Segundo a moção, o parecer da câmara municipal deve ser emitido “no prazo máximo de 10 dias úteis, findo o qual se considera tacitamente favorável, salvaguardando o princípio da simplificação administrativa”.

Outro dos pontos da moção é para que a emissão da licença da câmara municipal para abertura de estabelecimento de restauração e bebidas “inclua a emissão expressa ou tácita de um parecer não vinculativo da junta de freguesia territorialmente abrangida”.

Concordando com a moção do PSD, o deputado Bruno Mascarenhas, do Chega, (que é candidato à presidência da Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas) ressalvou que a câmara municipal tem “uma visão mais ampla” sobre esta matéria e disse que o seu partido irá apresentar “em breve” uma solução quanto ao licenciamento zero.

Há três meses, sob proposta do PS, a Assembleia Municipal de Lisboa decidiu instar o Governo a dotar os municípios de instrumentos para uma maior regulação do comércio e das atividades económicas, no âmbito da lei do licenciamento zero.

Antes, em fevereiro, a Câmara de Lisboa decidiu, por proposta da liderança PSD/CDS-PP, instar o Governo a alterar a lei do licenciamento zero para que os municípios detenham um controlo prévio sobre as atividades económicas, evitando, por exemplo, a proliferação das lojas de “souvenirs”.