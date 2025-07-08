A Assembleia Municipal de Lisboa decidiu esta terça-feira, por proposta da IL, instar o Governo a disponibilizar as verbas necessárias para reabilitar as escolas da cidade e rejeitou a ideia do PCP de reversão do processo de transferência de competências.

Em 2019, o município de Lisboa recebeu 32 escolas do Ministério da Educação, das quais 28 encontram-se “em mau, ou mesmo péssimo, estado de conservação” e a necessitar de obras de reabilitação, de investimento e manutenção adequada, “fruto de anos de abandono por parte do Estado Central, no edificado escolar que estava sob sua responsabilidade”, indicou o deputado da IL Rodrigo Mello Gonçalves, na reunião da assembleia.

Antes, o deputado do PCP Fábio Sousa apresentou uma moção pela dignificação da escola pública, que defendia a reversão da transferência das competências na área da educação para as autarquias, “com efeito a partir do ano letivo 2025/2026”, ponto que foi rejeitado com os votos contra de PS, PSD, IL, PPM, CDS-PP, Chega e deputada não inscrita Margarida Penedo (que se desfiliou do CDS-PP). Esse ponto teve a abstenção de PAN e MPT e os votos a favor de BE, Livre, PEV, PCP e dois deputados independentes dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre). Para o PCP, “a municipalização da educação aprofundou um processo de destruição paulatino da escola pública”.

Manifestando-se contra a reversão do processo de transferência de competências, por considerar que seria “um enorme retrocesso”, a deputada da IL Maria Malhão disse que os problemas na educação “são muito anteriores” ao início deste processo. “Para quem não gosta da escola pública, não é de estranhar a posição da IL”, respondeu o eleito do PCP. Apresentando a moção pela reabilitação das escolas de Lisboa, Rodrigo Mello Gonçalves afirmou que a IL “defende a escola pública, a escola privada e a escola do setor social e cooperativo”, referindo que o seu partido “não é dogmático, nem tem visões ideológicas radicais”.

O deputado da IL referiu que a falta de manutenção do edificado escolar é responsabilidade de “inúmeros governos de esquerda, inclusive apoiados pelo PCP nos tempos da geringonça”, indicando que a descentralização de competências se traduziu “numa transferência de problemas e de um enorme buraco financeiro”. “É uma verdadeira embrulhada esta descentralização feita pelo Governo do PS”, reforçou Rodrigo Mello Gonçalves, acrescentando que a Câmara de Lisboa teve de contrair um empréstimo para fazer obras nas escolas, dado que não havia financiamento assegurado por parte do Estado, e o déficit acumulado para as contas do município já soma “mais de 40 milhões de euros”.

Aprovada por unanimidade, a moção da IL insta o Governo a respeitar os compromissos assumidos e prever os financiamentos necessários para as obras de recuperação das escolas de Lisboa, dotando o Orçamento de Estado para 2026 das verbas para o efeito, que devem ser “apuradas de forma realista”, tendo em consideração a dimensão das empreitadas e o custo por metro quadrado praticado na cidade.

Apesar de um dos pontos ter sido rejeitado, a moção do PCP foi aprovada quanto à ideia de instar o governo a valorizar as carreiras de todos os professores e profissionais que exercem a sua função de modo permanente nas escolas com vínculos precários, através da sua vinculação e contagem de todo o tempo serviço para efeitos de progressão. Esse ponto foi aprovado com os votos contra de IL, PPM, CDS-PP e deputada Margarida Penedo, a abstenção de PSD e MPT, e os votos a favor de BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados dos Cidadãos Por Lisboa, PS, PAN e Chega.

Outros dos pontos aprovados da moção do PCP é para que o Governo se comprometa com a requalificação do edificado e a criação de condições físicas e materiais “para que a escola pública possa ser um verdadeiro motor de desenvolvimento social, cultural e económico do país”.

Em 17 de junho, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), considerou “um erro” a transferência de competências na educação para o município, por o Estado central não assegurar as verbas adequadas, razão que justifica a recusa pela descentralização na saúde.