O incêndio florestal em Cinfães, distrito de Viseu, que deflagrou na tarde desta terça-feira foi considerado dominado cerca das 12h00 desta quarta-feira, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil. De acordo com a fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa, encontram-se ainda no local 153 operacionais, apoiados por 44 viaturas e dois meios aéreos.

O fogo evoluiu de forma favorável desde esta manhã, quando ainda tinha uma frente ativa, com 155 operacionais, apoiados por 44 viaturas e três meios aéreos, a combater as chamas no local, avançou a Proteção Civil à Rádio Observador.

Às 22h45 de terça-feira, o incêndio chegou a ter três frentes ativas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O fogo teve início pelas 13h53 em Paradela, concelho de Cinfães. Pelas 11h de quarta-feira, o fogo lavrava numa zona de mato de difícil acesso e continuam sem se registar habitações em risco ou feridos, detalhou a Proteção Civil.

Durante o dia de terça-feira, mais dois incêndios afetaram o concelho de Cinfães, em Fornelos e Travanca. Pelas 22h45, os fogos já tinham sido dados como extintos mas quase 50 operacionais mantinham-se destacados nas ocorrências, em trabalhos de consolidação.

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