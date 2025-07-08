Emmanuel e Brigitte Macron chegaram esta terça-feira, 8 de julho, pelas 11 da manhã no horário local, ao aeroporto da força aérea real de Northolt, em Londres, para a primeira visita de Estado ao Reino Unido em 17 anos. O Presidente francês é também o primeiro líder europeu a visitar o país desde a coroação de Carlos III em 2023, a única desde que o Reino Unido deixou a União Europeia. Além das expectativas relacionadas com os acordos diplomáticos que daqui podem resultar — inclusive uma redução nas tensões pós-Brexit — a visita é um momento de muita cerimónia e protocolos, principalmente nos encontros com a família real. Como tal, a princesa de Gales decidiu fazer um statement diplomático ao usar pela primeira vez um visual Dior.

Diante de uma passadeira vermelha, os Macron foram recebidos pelos príncipes de Gales já no primeiro dos três dias previstos para a viagem e ainda antes de seguirem de carro para Windsor. Para a ocasião, Kate escolheu um styling diplomático: usou um conjunto do tradicional casaco Bar da Dior com uma saia de tule no mesmo tom de rosa, uma criação da antiga diretora criativa da maison francesa, Maria Grazia Chiuri. O coordenado teve como acessório um chapéu da designer britânica Jess Collett. E o toque final deu-se com as joias: um conjunto de colar e brincos de pérolas que pertenceu à rainha Isabel II.

Depois da receção, os quatro seguiram para Windsor, onde os Macron foram recebidos com grande cerimónia por Carlos III e Camila. A rainha usou um vestido verde que, de acordo com a BBC, foi feito sob medida pelo atelier da britânica Anna Valentin, designer que já vestiu a monarca em outras ocasiões. O chapéu é uma criação do irlandês Philip Treacy, enquanto as joias também fazem parte da coleção de Isabel II, sendo que Camila escolheu uma pregadeira de diamantes e esmeraldas que pertenceu à rainha Mary. Um look que contrasta com o visual branco escolhido pela primeira-dama francesa, a mesma cor que usou na visita de Estado a Portugal em fevereiro ou quando esteve nos EUA em 2018 e 2022.

Em Windsor o casal francês participou numa procissão de carruagens com os reis — Carlos e Macron num carro, Camila e Brigitte noutro, seguidos por uma terceira carruagem que levava William e Kate. Ao chegar no Castelo de Windsor, Emmanuel Macron juntou-se ao rei Carlos III para inspecionar a guarda real, enquanto a banda tocava “L’Entente Cordiale”, uma música composta há 120 anos quando o tratado Entente Cordiale foi assinado entre a França e o Reino Unido, selando a boa relação entre os dois países.

Depois do almoço, o grupo fez uma visita à Royal Collection, onde viu itens com ligações à França, como por exemplo uma entrada no diário da rainha Victoria de agosto de 1855, quando Victoria tornou-se na primeira monarca britânica a visitar Paris em 400 anos. Outro item exibido foi uma fotografia da visita de Estado do rei George VI à França em 1938. A coleção inclui ainda livros que já pertenceram a Napoleão Bonaparte e uma caixa de rapé de Maria Antonieta. Ainda esta terça-feira está previsto um jantar de Estado no Castelo de Windsor, depois de uma visita de Macron esta tarde ao parlamento britânico, em Londres.

Antes de chegar ao Reino Unido, Macron partilhou no X uma mensagem a afirmar que o país é “um parceiro estratégico, um aliado e um amigo”. O Presidente francês destaca ainda que com a visita pretende tratar de temas como a “segurança, defesa, energia nuclear, espaço, inovação, inteligência artificial, migrações e cultura”, afirmando ainda que este é “um momento significativo para a Europa”.