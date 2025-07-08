O PS não se vai opor à comissão de inquérito à situação do INEM, com viabilização já garantida, mas não divulgou o sentido de voto, apenas recusou que este instrumento parlamentar “desvie as atenções do essencial”.

À margem da reunião do Secretariado Nacional do PS, em Lisboa, a dirigente Maria Antónia de Almeida Santos remeteu para o grupo parlamentar socialista o sentido de voto do partido sobre a criação da comissão parlamentar de inquérito, proposta pela IL e cuja viabilização já está garantida graças à abstenção do PSD. “Com certeza que nós não nos vamos opor, mas a questão é: não queremos que uma comissão de inquérito desvie as atenções do essencial e o essencial é saber o que é que o senhor primeiro-ministro pensa disto, um ano depois de ter anunciado planos que falharam”, apontou.

A dirigente do PS começou por referir que, tendo em conta a posição dos outros partidos, a comissão de inquérito à situação do INEM vai ser viabilizada. “A posição do PS prende-se muito com uma posição que já teve no passado em relação a outras comissões de inquérito, mas eu penso que essa questão depois vai ser discutida amanhã [quarta-feira] no grupo parlamentar e, portanto, o líder parlamentar poderá depois responder qual a posição do grupo parlamentar”, remeteu.

Segundo Maria Antónia de Almeida Santos, “há questões do INEM e há o concurso do INEM que está em causa”, que é do último ano e “da inteira responsabilidade deste Governo”. “Nós não nos estamos a desresponsabilizar do que se passou no passado, mas a questão não é o INEM, o funcionamento do INEM neste momento. O que nós queremos saber é quais são os planos, qual a responsabilidade do Governo e, principalmente, perante esta confusão que se instalou, qual é a posição em relação a isto do senhor primeiro-ministro”, disse.

Para a dirigente do PS, “são casos muito graves que se passam e não se pode criar esta sensação de que não há estruturas que possam, de alguma forma, responder ao socorro emergente e à emergência médica”. “Nós não temos nada a temer, até porque, de facto, o objeto da questão prende-se com o funcionamento do INEM, o concurso do INEM. Portanto, a questão que se prende é saber como é que o Partido Socialista vai votar”, referiu.

O líder parlamentar do PSD anunciou esta terça-feira que o partido irá abster-se na proposta da IL para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a situação do INEM, o que significará a sua aprovação. Hugo Soares transmitiu esta posição à Lusa e à SIC à entrada para a apresentação do candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Odivelas, Marco Pina.

Na semana passada, o Chega já tinha anunciado o voto a favor da iniciativa da IL, tal como o PCP esta terça-feira, o que perfaz 72 votos a favor. Com a abstenção do PSD, mesmo que os restantes partidos, incluindo o PS, votassem contra, a aprovação do inquérito estará garantida.