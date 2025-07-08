O líder parlamentar do PSD anunciou esta terça-feira que o partido irá abster-se na proposta da IL para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a situação do INEM, o que significará a sua aprovação.

Hugo Soares transmitiu esta posição à Lusa e à SIC à entrada para a apresentação do candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Odivelas, Marco Pina. Na semana passada, o Chega já tinha anunciado o voto a favor da iniciativa da IL, tal como o PCP esta terça-feira, o que perfaz 72 votos a favor. Com a abstenção do PSD, mesmo que os restantes partidos, incluindo o PS, votassem contra, a aprovação do inquérito estará garantida.

O líder parlamentar do PSD começou por considerar que se esteja “a banalizar o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito”. “Esta legislatura tem cerca de um mês e creio que já vamos para o terceiro projeto de Comissão Parlamentar de Inquérito. E isso não é bom para as instituições”, referiu. No entanto, Hugo Soares salientou que “não será pelo PSD que essa comissão de inquérito não se realizará”.

“Do ponto de vista do PSD, se for uma intenção do parlamento que essa Comissão Parlamentar de Inquérito possa apurar aquilo que tem sido o desinvestimento no INEM durante vários anos sucessivos, o abandono do INEM durante vários anos sucessivos, e se puder fazer até o paralelo com aquilo que foi o investimento que se fez no INEM no último ano, eu creio que essa Comissão Parlamentar de Inquérito pode então ter razão de ser”, disse. “Por isso, nós, com a abstenção, viabilizaremos a Comissão Parlamentar de Inquérito, que a IL propõe”, disse.

Hugo Soares foi ainda questionado sobre a fuga da prisão de Alcoentre de mais dois reclusos, entretanto recapturados, mas remeteu explicações para os futuros relatórios que serão elaborados. “Eu gosto de puxar por aquilo que é mais positivo nestas circunstâncias. E eu queria mesmo cumprimentar as nossas forças e os serviços de segurança, os órgãos de polícia criminal como a Polícia Judiciária, que de um dia para o outro, após mais uma fuga, conseguiram mais uma vez capturar os reclusos que fugiram”, salientou.

Hugo Soares disse querer transmitir aos portugueses “um sentimento de muita confiança” nas forças e serviços de segurança. “A fuga aconteceu ontem e passadas poucas horas os reclusos estavam de novo no sítio onde deviam estar e eu queria por isso cumprimentar as forças e os serviços de segurança”, reiterou.