A urgência básica de Algueirão—Mem Martins vai ser temporariamente suspensa a partir da 01h00 de quinta-feira, devido à transferência de serviços para o novo hospital de Sintra, anunciou esta terça-feira a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra.

“Esta suspensão tem como objetivo garantir uma transição segura, eficaz e coordenada de todos os serviços e equipas para as novas instalações, assegurando a continuidade dos cuidados de saúde com qualidade e segurança”, adiantou a unidade de saúde em comunicado.

A ULS adiantou ainda que, durante o período de suspensão da atividade, os utentes poderão recorrer, em situações de urgência, ao Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, que “assegurará a resposta assistencial necessária”.

O Amadora-Sintra apelou ainda aos utentes para que, antes de se deslocarem a qualquer unidade de saúde, liguem para a SNS 24, um contacto que “permite que seja corretamente encaminhado e evita deslocações e tempos de espera desnecessários”.

O comunicado salientou também que a abertura do novo Serviço de Urgência do Hospital de Sintra “representa um marco fundamental na melhoria dos cuidados de saúde na região”.

O novo hospital, que começou a ser construído em 2021, está situado no Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem Martins, com área coberta de 10.500 metros quadrados e descoberta de 49.000 m2, representando um investimento da Câmara Municipal de Sintra superior a 62 milhões de euros que irá beneficiar 400 mil utentes.

Conta com serviço de ambulatório, consultas externas e exames, unidade de saúde mental, medicina física de reabilitação, central de colheitas e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, unidade de cirurgia de ambulatório com bloco de cirurgia e recobro.

Dispõe também de um serviço de urgência básica para servir cerca 60 mil urgências, cerca de metade das realizadas no Hospital Amadora-Sintra, de uma Unidade de Convalescença com 60 camas, farmácia, unidade de esterilização e ainda um espaço para ensino e formação.