Com recurso à inteligência artificial, uma pessoa fez-se passar pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e contactou pelo menos três ministros estrangeiros, um governador dos EUA e um membro do Congresso. Enviou mensagens de voz e texto, que imitavam a voz e o estilo de escrita de Rubio, e também usou a plataforma Signal, amplamente utilizada pela administração norte-americana.
De acordo com um telegrama enviado pelo gabinete de Rubio aos trabalhadores do Departamento do Estado norte-americano, que data de 3 de julho e foi visto pelo The Washington Post, as autoridades não sabem quem é o responsável pelo esquema, mas acreditam que a pessoa estava a tentar manipular “com o objetivo de obter acesso a informações ou contas”.
Foi em meados de junho que foi criada uma conta no Signal com o nome Marco.Rubio@state.gov. De seguida, foram enviadas mensagens de voz a “pelo menos” dois indivíduos e uma mensagem de texto a convidar uma outra pessoa a aderir à plataforma. Para já, por razões de segurança e porque está a decorrer uma investigação, o Departamento do Estado não revelou o conteúdo das mensagens que foram enviadas, nem os nomes daqueles que foram alvo do esquema.
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“O departamento leva a sério a sua responsabilidade de salvaguardar as suas informações e toma continuamente medidas para melhorar a sua postura em matéria de cibersegurança, a fim de evitar futuros incidentes”, garantiu um porta-voz do Departamento do Estado numa declaração enviada à CNN, que notou que, por enquanto, não serão revelados publicamente “mais detalhes”.