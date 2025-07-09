O programa Alentejo 2030 abriu um concurso para atribuir apoios a pessoas em situação de sem-abrigo, com uma dotação de 1,1 milhão de euros, para promover a inclusão e combater a pobreza na região.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a Autoridade de Gestão do Alentejo 2030 anunciou que o concurso dirige-se a projetos de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo no Alentejo, “com abordagens locais inovadoras no âmbito do desenvolvimento social”.

Os projetos devem promover “estratégias de integração das pessoas em situação de sem-abrigo” e estar “alinhados com as prioridades das políticas públicas nacionais e europeias”, explicou. O período para a apresentação de candidaturas já abriu a 30 de junho e decorre até às 18h00 de 30 de outubro deste ano.

O concurso tem uma dotação orçamental indicativa de 1,1 milhão de euros, sendo este montante cofinanciado a 85% pelo Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito do Programa Regional Alentejo 2021-2027.

Segundo o Programa Alentejo 2030, vão ser consideradas elegíveis candidaturas relacionadas com a criação de equipas pluridisciplinares de gestores de caso que assegurem o acompanhamento psicossocial e o encaminhamento para recursos e respostas integradas.

Essa equipas devem também garantir o desenvolvimento de respostas ocupacionais que promovam a empregabilidade e a inserção profissional de pessoas em situação de sem-abrigo.

Serão também consideradas ações de acolhimento e abrigo temporário, dirigidas a pessoas sem teto, campanhas de sensibilização e combate ao estigma, bem como ações de capacitação ajustadas às necessidades emocionais, cognitivas e de saúde física e mental destas pessoas.

Podem candidatar-se entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, com experiência comprovada ou missão estatutária na área da intervenção social junto de pessoas em risco de exclusão e, em particular, em situação de sem-abrigo, especificou.