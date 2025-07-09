Alkantara Festival regressa em novembro com espetáculos, conversas e workshops

As iniciativas vão distribuir-se por vários espaços da capital, como Culturgest, Teatro do Bairro Alto (TBA), Centro Cultural de Belém (CCB) e Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM), a nova Sala Valentim de Barros nos Jardins do Bombarda (em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II), as Galerias Municipais de Lisboa, a ZDB 8 Marvila, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e as Carpintarias de São Lázaro, anunciou a organização.

A abrir o festival, a cantora, atriz, dançarina e coreógrafa britânico-ruandesa Dorothée Munyaneza apresenta o espetáculo umuko, que põe no centro uma árvore ancestral de flores vermelhas vivas, símbolo de cura e guardiã das histórias que atravessam gerações, marcando os 28 anos desde que a artista deixou a sua terra natal.

Com cinco jovens artistas ruandeses — bailarinos, músicos e poetas — Munyaneza celebra a criatividade, a audácia e a liberdade dessa nova geração, nascida depois do genocídio contra a população tutsi que dilacerou o Ruanda em 1994, carregando a memória de uma herança comum enquanto sonha o futuro e resiste à precariedade do quotidiano.

Outra novidade é a apresentação inédita em Lisboa, no TBA, do espetáculo violetas, da bailarina e coreógrafa angolana nascida em Setúbal Vânia Doutel Vaz, na companhia de Lua Aurora, Lucília Raimundo, Piny e Wura Moraes.