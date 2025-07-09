A Assembleia dos Açores aprovou esta quarta-feira por unanimidade uma proposta do PAN que recomenda ao Governo Regional a criação de uma Estratégia de Prevenção e Combate ao Suicídio e o reforço dos profissionais de saúde mental.

Durante o plenário do parlamento açoriano, que acontece na Horta, o deputado único do PAN considerou “alarmante” a taxa de suicídio na região de 14,7 mortes por suicídio por 100 mil habitantes, superior à média nacional (8,9 mortes).

“Esta é uma realidade que exige mais do que empatia. Exige ação. A saúde mental não pode permanecer envolta em estigmas e silêncio, numa sociedade em que falar de depressão ou ideação suicida é, para muitos, sinónimo de fraqueza — é essa a perceção que urge desconstruir”, defendeu Pedro Neves.

O deputado apelou à “responsabilidade coletiva” para evitar que “mais vidas se percam por lacunas e ausência de apoios e recursos adequados”.

“Queremos capacitar escolas, serviços públicos e comunidades para reconhecer os sinais, agir precocemente e salvar vidas. Esta proposta surge enquanto resposta firme e determinada ao sofrimento invisível que nos cerca e sufoca”, reforçou.

A resolução, que foi aprovada por todas as bancadas parlamentares, além da criação de uma estratégia, pede o “reforço do número de profissionais de saúde mental para o Serviço Regional de Saúde”.

Em 25 de junho, durante a discussão na especialidade da proposta do PAN, o psiquiatra e antigo coordenador do Programa Regional de Saúde Mental, Henrique Prata Ribeiro, defendeu que a prevenção e o combate ao suicídio nos Açores só terão sucesso se houver um maior investimento na contratação de médicos psiquiatras e enfermeiros especializados em doenças mentais.

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.