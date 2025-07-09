O Chega concorre este ano pela primeira vez às eleições autárquicas no Cadaval, no distrito de Lisboa, tendo como cabeça-de-lista à câmara municipal o antigo vereador pelo PSD Vítor Pinto, informou esta terça-feira o candidato.

“Como me vou aposentar e quero continuar a trabalhar pela minha terra, ponderei candidatar-me à Junta de Freguesia do Cadaval como independente. Fui, entretanto, convidado pelo Chega a encabeçar esta candidatura, depois de me ter afastado do PSD, e decidi aceitar”, afirmou Vítor Pinto à agência Lusa.

O cabeça-de-lista defendeu que o concelho “entrou num ciclo de marasmo e não tem aproveitado as oportunidades de desenvolvimento”, dizendo que se candidata para “trabalhar incansavelmente por uma melhor qualidade de vida para as pessoas e pelo progresso” local.

Vítor Pinto quer apostar em políticas de habitação, dando como exemplos a atribuição de incentivos à construção de habitação e incentivos para os jovens fixarem residência.

Outras prioridades da sua candidatura passam por criar uma zona industrial para “atrair empresas que tragam emprego qualificado”. “Quando os jovens saem da casa dos pais tendem a desaparecer do concelho e este ciclo tem de ser invertido”, justificou.

A construção do centro empresarial e de congressos com um grande auditório é outra das suas apostas. “Os auditórios da câmara e dos bombeiros são pequenos ou não têm condições para receber eventos como congressos profissionais”, explicou.

O candidato concorre “com o objetivo de chegar à presidência”, mas admitiu que “a eleição de um, dois ou três vereadores já é uma vitória, considerando que é a primeira vez que o partido vai concorrer e quem for eleito vai contribuir com ideias para o desenvolvimento do concelho”.

Vítor Pinto, de 65 anos, é natural e residente no concelho e trabalha como técnico superior na Câmara Municipal do Cadaval, tendo chefiado a secção de recursos humanos entre 1993 e 1997. Nesta autarquia, exerceu funções políticas como chefe de gabinete entre 2002 e 2007 e vereador em regime de permanência, eleito pelo PSD, entre 2008 e 2013.

Foi também responsável pela divisão financeira dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras entre 1998 e 2001. Além de Vítor Pinto (Chega), estão na corrida eleitoral João Filipe Reis (PS), Ricardo Pinteus (PSD) e Eduardo Batista (CDU).

O social-democrata assumiu a presidência do município em janeiro, substituindo José Bernardo Nunes, que suspendeu o mandato até 30 de outubro, depois de ter sido nomeado pelo Governo para vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

José Bernardo Nunes estava impedido de se recandidatar ao cargo de presidente da Câmara do Cadaval por ter atingido o limite de mandatos permitido por lei.

Desde as últimas eleições autárquicas, o executivo municipal é composto por quatro eleitos do PSD e três do PS.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.