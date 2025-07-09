A circulação na linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa está normalizada, depois de ter sido esta quarta-feira interrompida entre as estações Aeroporto e Bela Vista, adiantou a empresa na rede social X.

Numa publicação divulgada pelas 23h00, o Metro de Lisboa anunciou que a circulação já estava normalizada.

Linha Vermelha (23:00): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) July 9, 2025

Pelas 22h25, a empresa tinha referido que a circulação na linha Vermelha estava interrompida entre as estações Aeroporto e Bela Vista devido “a causa alheia ao Metro”.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.