A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir a 13 clubes de I Liga de 2024/25 um total de cerca de 7,5 milhões de euros, relativos ao mecanismo de solidariedade da UEFA, informou o organismo luso.

Cada clube vai receber 578.384,62 euros (de um total de 7.519 ME), numa distribuição que abrange os despromovidos Boavista e Farense, e deixa de fora Sporting, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, que participaram nas provas da UEFA.

Santa Clara, Famalicão, Estoril Praia, Casa Pia, Moreirense, Rio Ave, Arouca, Gil Vicente, Nacional, Estrela da Amadora, AVS, Farense e Boavista serão os destinatários desta verba.

Ainda segundo a FPF, esta é a “maior verba de sempre” a receber relativa ao mecanismo de solidariedade, à frente dos Países Baixos (6,8 milhões de euros) e Bélgica (6,4 ME) que são segundo e terceiro nas verbas mais altas a distribuir.

“A este montante acresce a verba já distribuída às 16 Sociedades Desportivas que em 2024/2025 competiram na II Liga, no valor de 6.119.000 euros (Euro382.437 a cada uma), o que eleva o total do valor distribuído pelo mecanismo de solidariedade da UEFA aos clubes portugueses em 2024/2025 a mais de 13 milhões de euros”, acrescentou a FPF.

Os clubes aprovaram por unanimidade, em setembro de 2024, a manutenção de uma distribuição equitativa das verbas de solidariedade provenientes da UEFA aos clubes da II Liga, garantindo um apoio financeiro mais equilibrado.