A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na terça-feira 1.500 quilos de haxixe e uma embarcação na Ria Formosa, no concelho de Olhão, no distrito de Faro, informou esta quarta-feira a guarda.

Em comunicado, a GNR adianta que os militares da guarda, no âmbito de uma ação de patrulhamento e vigilância da costa, detetaram na madrugada de terça-feira movimentos suspeitos a sul da ilha da Armona.

Na sequência da ação, foi acionada a equipa marítima, que intercetou e apreendeu uma embarcação já no interior da Ria Formosa, com 20 fardos de serapilheira que continham haxixe e 20 jerricans.

Segundo a GNR, os suspeitos que se encontravam a bordo fugiram ao se aperceberem da presença da embarcação da guarda.

Os factos foram comunicados para o Tribunal Judicial de Olhão.