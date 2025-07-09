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O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou esta quarta-feira que concordou libertar 10 reféns no âmbito de negociações indiretas com Israel para uma trégua em Gaza, para “garantir o êxito dos esforços em curso” e enquanto decorrem “negociações difíceis”.

“Embora as negociações […] continuem difíceis devido à intransigência da ocupação (Israel), continuamos a trabalhar de forma séria e positiva com os mediadores (Qatar e Egito) para superar os obstáculos”, afirmou o Hamas em comunicado.

“Para garantir o êxito dos esforços em curso, o movimento demonstrou a flexibilidade necessária e concordou em libertar 10 prisioneiros”, acrescentou o comunicado.