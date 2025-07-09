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O grupo houthi divulgou esta terça-feira um vídeo de propaganda em que mostra o suposto processo para afundar o navio Magic Seas. Esta embarcação foi atingida pelos houthis no Mar Vermelho no domingo.

Nas imagens, é possível ver alegados membros do grupo rebelde a bordo da embarcação, empunhando armas. Depois, através de imagens de drones, são mostradas explosões e, num dos últimos planos, a embarcação a afundar-se.

⚡️BREAKING Yemeni Forces released footage of raiding and blowing up the bulk carrier MAGIC SEAS for violating the blockade imposed on Israel pic.twitter.com/aBsTSugmpl — Iran Observer (@IranObserver0) July 8, 2025

O grupo reivindicou o ataque ao navio, que tinha bandeira liberiana mas pertencia a uma empresa grega. O ataque deixou o Magic Seas em chamas no Mar Vermelho.

Estavam 22 tripulantes a bordo, que abandonaram o navio e foram resgatados por embarcações que circulavam nas proximidades. A Reuters cita autoridades locais que indicam que os 22 tripulantes chegaram em segurança a Djibouti, em África.

Depois do Magic Seas, os houthis já voltaram a atacar. Um navio grego afundou esta quarta-feira, depois de estar sob ataque do grupo esta terça-feira. O navio grego Eternity C tinha a bordo uma tripulação de 21 filipinos e um russo, além de três agentes de segurança. De acordo com a Reuters, morreram quatro pessoas neste naufrágio.