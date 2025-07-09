Acompanhe o liveblog sobre o Médio Oriente
O grupo houthi divulgou esta terça-feira um vídeo de propaganda em que mostra o suposto processo para afundar o navio Magic Seas. Esta embarcação foi atingida pelos houthis no Mar Vermelho no domingo.
Nas imagens, é possível ver alegados membros do grupo rebelde a bordo da embarcação, empunhando armas. Depois, através de imagens de drones, são mostradas explosões e, num dos últimos planos, a embarcação a afundar-se.
⚡️BREAKING
Yemeni Forces released footage of raiding and blowing up the bulk carrier MAGIC SEAS for violating the blockade imposed on Israel pic.twitter.com/aBsTSugmpl
— Iran Observer (@IranObserver0) July 8, 2025
O grupo reivindicou o ataque ao navio, que tinha bandeira liberiana mas pertencia a uma empresa grega. O ataque deixou o Magic Seas em chamas no Mar Vermelho.
Estavam 22 tripulantes a bordo, que abandonaram o navio e foram resgatados por embarcações que circulavam nas proximidades. A Reuters cita autoridades locais que indicam que os 22 tripulantes chegaram em segurança a Djibouti, em África.
Rebeldes do Iémen reivindicam ataque a navio e Israel retalia
Depois do Magic Seas, os houthis já voltaram a atacar. Um navio grego afundou esta quarta-feira, depois de estar sob ataque do grupo esta terça-feira. O navio grego Eternity C tinha a bordo uma tripulação de 21 filipinos e um russo, além de três agentes de segurança. De acordo com a Reuters, morreram quatro pessoas neste naufrágio.
Houthis voltaram a atacar navio no mar Vermelho, segundo missão da UE
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]