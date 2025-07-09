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O Exército israelita anunciou esta quarta-feira a expansão das operações terrestres na região de Beit Hanun, no norte da Faixa de Gaza, após a morte de cinco soldados em combates com o grupo islamita palestiniano Hamas.

“A equipa de combate da brigada Givati, sob o comando da 162.ª divisão, uniu forças com a 99.ª divisão e iniciou operações para cercar Beit Hanun, no norte da Faixa de Gaza”, indicou um comunicado militar israelita divulgado nas redes sociais.

O Exército referiu que as tropas estão a trabalhar “para destruir infraestruturas terroristas, eliminar terroristas e anular a capacidade militar do Hamas na área”, sem fornecer mais detalhes sobre a expansão das operações terrestres.

O anúncio surgiu depois de o braço armado do Hamas, as Brigadas Ezeldin al-Qassam, ter assumido a responsabilidade na terça-feira por uma complexa operação em Beit Hanun, que resultou na morte de pelo menos cinco soldados israelitas, todos membros do batalhão Netzah Yehuda (97) da brigada Kfir.

A intensificação das operações militares na Faixa de Gaza acontece a par das negociações indiretas entre as partes em curso no Qatar, com vista a um cessar-fogo temporário de 60 dias e libertação de parte dos reféns detidos pelo Hamas.

Os pontos de discórdia constantes estão relacionados com o fim da guerra por completo e a retirada das forças israelitas do território por um lado, e a rendição e a extinção do Hamas, por outro. Em meados de março, Israel violou o acordo anterior e relançou a ofensiva na Faixa de Gaza, que se intensificou nas últimas semanas.

O conflito foi desencadeado em 7 de outubro de 2023, após um ataque do Hamas em solo israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma vasta operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 57 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.