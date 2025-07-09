Na semana onde é expectável que António Sampaio da Nóvoa dê um sinal sobre a sua disponibilidade para se candidatar à Presidência da República, o Bloco de Esquerda posiciona-se. Joana Mortágua considera que o antigo reitor da Universidade de Lisboa “cumpre” os critérios para ter o seu apoio na corrida presidencial.

Num artigo de opinião publicado no Expresso, a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda escreveu que e “gostaria de apoiar um candidato que seja claramente a favor do reconhecimento da Palestina, onde hoje se traçam limites da humanidade, e que possa levar a resistência democrática e a defesa dos direitos constitucionais à segunda volta das presidenciais”.

Logo se seguida escreve: “António Sampaio da Nóvoa cumpre estes critérios e, se avançar, terá o meu apoio. Faço das suas palavras manifesto: ‘Não necessitamos de quem ponha o país na ordem. Precisamos de educação, de conhecimento, de ciência, de cultura, de pessoas despertas, curiosas e atentas. Não, não precisamos de guerra, nem de espíritos bélicos, precisamos de diplomacia e de paz, porque procurar a paz não é uma escolha ou uma opção, é um dever, uma responsabilidade coletiva'”. A frase de Sampaio da Nóvoa é de dezembro do ano passado, na cerimónia de jubilação que decorreu na Aula Magna, em Lisboa.

Mortágua considera que este é o momento “para a resistência democrática e para defender a Constituição. Ainda há batalhas por travar e uma delas é a escolha do próximo Presidente da República”. A bloquista mostra-se insatisfeita com os nomes de candidatos que já se conhecem na área da esquerda: “A questão coloca-se, portanto, em saber com que perfil de candidatura presidencial é que a esquerda vai enfrentar este almirante que só sabe ir com as marés”.

A deputada diz que “a aposta deve ser na convergência ampla em defesa do Estado social e das liberdades constitucionais, sem abdicar de posições corajosas sobre as ameaças ao direito internacional e à paz” e também afirma que “tal candidatura, a surgir, poderia mobilizar também voto ao centro e assumir-se como a alternativa democrática na segunda volta das presidenciais”.

“É evidente que António José Seguro não representa essa candidatura”, começa por dizer sobre um dos candidatos que se posiciona na área do centro-esquerda. Quanto a António Filipe, diz ter “estima” pelo comunista mas que o PCP não seguiu “o critério da ampla convergência à esquerda”.

Na semana passada, depois de o socialista Augusto Santos Silva ter declarado estar indisponível para a corrida presidencial e de ter falado da necessidade de uma candidatura independente dos partidos, a pressão cresceu sobre Sampaio da Nóvoa. Ao Observador, o antigo líder do PS, Eduardo Ferro Rodrigues, e o antigo ministro José António Vieira da Silva, fizeram declarações de apoio à eventual candidatura do antigo reitor que deverá tomar uma posição sobre o assunto esta semana.