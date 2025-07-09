A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira a criação do Programa Corredores Livres para melhoria da eficiência do transporte público na cidade, através de uma rede que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio.

Subscrita pelo vereador do Livre, Rui Tavares, a proposta foi apreciada em reunião privada do executivo municipal, tendo sido aprovada com os votos contra da liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, e os votos a favor dos restantes, nomeadamente do proponente, do PS, PCP, BE e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), disse à Lusa fonte da câmara.

“Numa cidade consolidada como Lisboa, onde o espaço público é um bem escasso e finito, o transporte público é a maneira espacial, energética e economicamente mais eficiente de mover pessoas e com ele de garantir o direito à mobilidade, constitucionalmente garantido”, começou por referir o vereador do Livre nas 28 páginas de considerandos antes da apresentação dos pontos de deliberação.

A criação do Programa Corredores Livres deve proporcionar “uma rede integrada de transporte público que assegure circuitos de proximidade e ligação rápida entre autocarros, metro, elétricos e comboio, bem como a expansão rápida da rede de corredores BUS, melhorando substancialmente a eficiência da Carris”.

De acordo com a proposta do Livre, o programa poderá ter como metodologia a identificação de arruamentos com duas ou mais faixas no mesmo sentido e o cruzamento com a rede de autocarros da Carris.

Outro dos pontos é para a câmara encetar negociações com a tutela das infraestruturas, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT), a Infraestruturas de Portugal (IP), os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e as diversas entidades gestoras de via, “com vista à instalação de corredores BUS nas principais infraestruturas rodoviárias de acesso à cidade de Lisboa (IC17, IC19, A1, A2, A8, A12, A2, nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, etc.)”.

A proposta pretende ainda a instalação de um sistema de fiscalização permanente e automático do cumprimento das regras de circulação nos corredores BUS e vias reservadas ao transporte público, reforçar as carreiras de bairro e o transporte escolar “Amarelo”, estudar a eletrificação da Carris para atingir uma frota descarbonizada e 100% elétrica e com energia 100% renovável até 2030, e criar uma Comissão/Conselho Municipal de Mobilidade e Transportes.

Foi também aprovada na reunião desta quarta-feira da Câmara de Lisboa a criação da figura dos Embaixadores de Carreiras, “utentes habituais de cada linha que, com base na sua experiência diária, ajudam a identificar problemas recorrentes — como atrasos, sobrelotação ou falta de abrigos — e a comunicá-los de forma simples à Carris, para melhorar o serviço e a vida de quem depende do transporte público”.

Nesta reunião, sob proposta da liderança PSD/CDS-PP, a câmara viabilizou a construção de duas residências privadas para estudantes, uma no Areeiro e outra na Penha de França.

A proposta para a construção de residência de estudantes na freguesia do Areeiro foi aprovada com os votos contra de PCP, BE e Cidadãos Por Lisboa, a abstenção do Livre e os votos a favor de PSD/CDS-PP e PS, prevendo um equipamento privado com sete pisos acima da cota de soleira e dois abaixo da mesma, “composto por 65 estúdios, individuais e duplos, e áreas comuns”.

Contra estas duas propostas, a vereação dos Cidadãos Por Lisboa considerou que estas residências de estudantes “parecem interessar a quem quer especular” e afirmou que “não são estas as instalações a preços acessíveis de que as famílias e a cidade precisam”, porque os preços praticados “são impossíveis para a grande maioria dos alunos”.

Por proposta do BE, aprovada por unanimidade, a câmara repudiou e condenou a divulgação pública de nomes de menores por parte do partido Chega na Assembleia da República e em redes sociais.

“A instrumentalização de crianças para fins políticos, com recurso a uma retórica pejorativa que pretende consolidar uma associação falsa entre imigração e segurança, representa uma prática política e eticamente condenável”, lê-se na proposta.

Com os votos contra de PSD/CDS-PP, o executivo decidiu ainda “instar o Ministério Público a atuar com celeridade, apurando responsabilidades e aplicando as sanções previstas na lei”, e apelar ao Governo para que reforce os mecanismos de proteção das crianças, garantindo que situações como esta não se repitam.