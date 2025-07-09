O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar em São Tomé e Príncipe entre sexta-feira e domingo para comemorar os 50 anos da independência deste país, que se celebra em 12 de julho.

Segundo uma nota publicada esta quarta-feira no portal da Presidência da República na Internet, nesta visita oficial, a convite do Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ana Isabel Xavier, e por uma delegação parlamentar.

A comitiva desta visita inclui, em representação da Assembleia da República, deputados dos sete partidos que têm grupos parlamentares: José Cesário, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Eduardo Pinheiro, do PS, Carlos Guimarães Pinto, da IL, Filipa Pinto, do Livre, Alfredo Maia, do PCP, e o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio.

“Esta visita, demonstrativa da profunda amizade entre Portugal e São Tomé e Príncipe, será uma ocasião de renovar o compromisso de caminhar para uma cooperação cada vez mais estreita entre os dois Estados, ancorada na partilha histórica, na integração no espaço lusófono, no respeito mútuo e na irmandade entre os povos português e santomense”, lê-se na nota divulgada esta quarta.

São Tomé e Príncipe tornou-se independente em 12 de julho de 1975, após cinco séculos de domínio colonial português.

Há dois anos, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a vontade de participar nas celebrações das independências dos países de língua oficial portuguesa antigas colónias de Portugal, se fosse convidado.

Na altura, anunciou que também gostaria de ver os chefes de Estado desses países a celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 em Portugal, o que se confirmou.

Em 2023, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se à Guiné-Bissau com o então primeiro-ministro português, António Costa, e mais recentemente esteve em Moçambique e em Cabo Verde, a convite dos respetivos presidentes, para as comemorações dos 50 anos das independências destes países.