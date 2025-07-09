O PCP exigiu esta terça-feira ao Governo o fim dos atuais constrangimentos no transporte fluvial de passageiros entre as duas margens do rio Tejo, considerando essencial medidas que reforcem carreiras e horários e que alarguem a oferta.

Esta posição foi transmitida pela líder da bancada comunista em declarações aos jornalistas no parlamento, nas quais criticou a supressão de carreiras e a existência de “diversas irregularidades na prestação do serviço público de transporte fluvial”. “O PCP há muito que defende um investimento grande, nomeadamente na oferta de transporte público fluvial e para garantir um reforço de carreiras e horários, não só para aumentar a oferta, mas também para melhorar inclusivamente a mobilidade por parte das populações entre as duas margens do Rio Tejo”, afirmou.

Porém, segundo Paula Santos, não tem sido essa a estratégia do Governo. “Chegou-se inclusivamente à situação absurda de estarem já a chegar os novos navios elétricos, mas muitos estão inoperacionais — e isso é uma situação que efetivamente não se compreende. A verdade é que são inúmeras as dificuldades e os constrangimentos com que hoje os utentes se confrontam, porque estão a chegar os navios e a verdade é que continuam as supressões e as dificuldades”, acusou.

Paula Santos manifestou-se também surpreendida que, estando a chegar novos navios, “houve alteração há pouco tempo dos próprios horários aumentando o tempo entre carreiras”. Um aumento do tempo entre carreiras até em “hora de ponta, a altura quando é mais utilizado para deslocação entre casa e trabalho ou entre casa e escola para os estudantes”, completou.

Perante os jornalistas, Paula Santos apontou ainda que, nas margens do rio Tejo, “há uma sobrelotação do transporte ferroviário na ligação entre as margens sul e Lisboa”.

“Há também a necessidade de investimento no transporte ferroviário, como é óbvio, mas estamos a falar de uma situação de facto que é incompreensível no transporte fluvial e que exige respostas. Os utentes não podem continuar a ser prejudicados e que exige-se uma resposta pública fiável com qualidade”, acrescentou.