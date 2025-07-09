Um homem de 27 anos foi detido na terça-feira, em Marrazes, no concelho de Leiria, para cumprimento de seis anos de prisão por um crime de abuso sexual cometido em 2022, anunciou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP de Leiria explicou que o homem foi detido às 13h00 de terça-feira, no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, “pela prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, praticado em 2022″.

“Foi dado cumprimento ao mandado de detenção, emitido após decisão judicial e transitada em julgado em 22 de maio de 2025″, acrescentou.

O detido foi levado para o Estabelecimento Prisional de Leiria, onde irá cumprir a pena de prisão efetiva de seis anos.