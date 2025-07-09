O Presidente russo estabeleceu esta quarta-feira o prazo de um ano para ser criado um registo dos estrangeiros que chegam, residem ou saem do país, aprovando um decreto que visa a monitorização de visitantes e migrantes.

A lei, já assinada por Putin, foi publicada no portal de informação jurídica do Estado russo e diz especificamente respeito aos trabalhadores migrantes, a maioria dos quais é oriunda da Ásia Central.

Putin instruiu o Ministério do Interior russo para “garantir, até 30 de junho de 2026, a criação do recurso de informação estatal Perfil Digital de um Cidadão Estrangeiro, contendo informações sobre cidadãos estrangeiros e apátridas que entram, saem e residem na Rússia.

O objetivo deste recurso é “ter informação completa, precisa e atualizada para avaliar a situação migratória na Rússia e preparar e tomar medidas para regular os processos migratórios”, de acordo com o decreto.

Na sequência do ataque extremista islâmico ao centro comercial Crocus, em Moscovo, em março de 2024, no qual morreram quase 150 pessoas, as autoridades russas agravaram a política de imigração, bem como a perseguição e o tratamento dos migrantes, especialmente os da Ásia Central.

Depois deste ataque, as autoridades russas restringiram o procedimento simplificado para a obtenção de uma autorização de residência russa por casamento e aprovaram um novo regime de expulsão, além de proibirem a entrada de filhos de migrantes que não falam russo nas escolas.

No ano passado, a Rússia deportou mais de 80 mil migrantes por “violação das normas de imigração”, o dobro do número registado em 2023 e o triplo do número em 2022.